Cường Đô La vung tiền tậu Porsche 911 GT3 đầu tiên tại Việt Nam

Tuy nhiên trước đó, đại lý Porsche tại Việt Nam nhận phân phối chính hãng 911 GT3 với mức giá khởi điểm từ 12,65 tỷ đồng. Nhưng vì một số lý do liên quan tới thủ tục đăng kiểm, đại lý Porsche Việt Nam đã ngừng phân phối dòng xe này, hoàn lại tiền cho các khách hàng đặt trước.

Dù không rõ khoản tiền Cường Đô La phải bỏ ra là bao nhiêu, song dân mạng khẳng định chắc chắn doanh nhân phố Núi đã phải móc hầu bao lớn để có thể rước chiếc xe này về garage.

Đáng chú ý, đây là chiếc xe thứ hai gia nhập bộ sưu tập của Cường Đô La trong năm 2022, sau chiếc Morgan Plus Four.



Hồi cuối tháng 1/2022, Cường Đô La cũng bổ sung BST siêu xe bằng chiếc Morgan Plus Four, có giá khoảng 7-8 tỷ đồng khi nhập về Việt Nam.



Theo tiết lộ, chiếc xe này do một tay chơi siêu xe khét tiếng Hà Thành mua tặng doanh nhân phố núi.

