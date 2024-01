Cường Đô La tiết lộ đoạn tin nhắn với con trai: Subeo trả lời lạnh lùng nhưng kết thúc bằng một câu siêu ngọt ngào

Mới đây, doanh nhân Cường Đô La đã đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn của anh và con trai là cậu bé Subeo. Khi được ba chúc ngày cuối tuần vui vẻ và dặn dò nếu cần gì thì gọi cho mình, Subeo chỉ trả lời rất ngắn gọn: "You too" (Ba cũng vậy) và "Ok" (Được ạ). Có vẻ chàng quý tử nhà Cường Đô La có tính cách khá kiệm lời, đọc tin nhắn cứ ngỡ cậu bé lạnh lùng nhưng câu cuối mà Subeo nói với ba lại cho thấy tình cảm cực ngọt ngào.

Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, Cường Đô La nhắc nhở: "Lại quên nói yêu ba rồi", Subeo liền đáp lại: "I love you" (Con yêu ba). Sau đó, hai ba con lại giành nhau nói yêu người kia nhiều hơn, Cường Đô La khẳng định: "Love you more" (Ba yêu con nhiều hơn) nhưng Subeo vẫn kiên quyết: "I love you more" (Con yêu ba nhiều hơn).