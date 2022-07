Cường Đô La lần đầu tự tin cởi trần, khoe hình xăm lớn trên ngực

Mới đây, trên trang cá nhân, Cường Đô La bất ngờ khoe ảnh đang tập gym khiến cư dân mạng ngỡ ngàng vì lần đầu tiên cởi trần khoe hình xăm lấp ló trên ngực.

Cường Đô La ghi lại khoảnh khắc chạy bộ với máy tập tại nhà.