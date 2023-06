Cuống cuồng vì con sốt, mẹ chồng còn mắng một câu khiến tôi uất ức bật khóc

Mấy ngày trước, con tôi bị sốt. Vợ chồng tôi đưa con đi khám thì biết con bị sốt do mắc tay chân miệng. Dù đã cho con uống thuốc nhưng tối đó, con vẫn sốt cao và bị co giật. Vợ chồng tôi hốt hoảng gọi mẹ chồng lấy đồ đạc để đưa con đến bệnh viện gấp. Mẹ chồng tôi đang ngủ, vừa nghe chuyện cháu bị sốt co giật thì chân tay luống cuống, vơ vội đồ đạc của cháu bé bỏ vào túi. Vừa làm, bà vừa mắng một câu làm tôi uất ức bật khóc: "Chăm có mỗi đứa con mà chị cũng chẳng chăm được, để cháu sốt co giật. Sao mà chị vụng về thế hả?".

4 ngày nay, con tôi vẫn còn nằm viện và mẹ chồng túc trực chăm sóc cháu cùng với tôi. Thấy mẹ mất ngủ, mặt mày hốc hác, tôi cũng thương. Nhưng nghĩ đến câu nói kia, tôi lại khó chịu trong lòng. Chẳng biết là do mẹ chồng tôi quá xót cháu nên mới mắng tôi hay do bà không còn thương tôi nữa?

