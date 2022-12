Cưỡng chế homestay xâm hại nghiêm trọng di sản Tràng An

Homestay ông Lưu Đình Quế xây dựng trái phép, xâm hại nghiêm trọng di sản thế giới Tràng An (Ảnh: DA).

Ngày 15/12, UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) tiếp tục thực hiện việc cưỡng chế, tháo dỡ homestay xây dựng trái phép, xâm hại nghiêm trọng vùng lõi Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An (di sản thế giới Tràng An) của hộ ông Lưu Đình Quế, xã Ninh Xuân.

Ghi nhận của PV Dân trí, từ nhiều ngày qua, trước khi công việc cưỡng chế, tháo dỡ được tiến hành, các ngả đường dẫn vào khu vực homestay trái phép của gia đình ông Lưu Đình Quế được chốt chặn.

Lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm (Ảnh: DA).

Sáng 15/12, lực lượng Công an huyện Hoa Lư cắt cử người đảm bảo an ninh trật tự từ xa. Các lối đường vào khu vực cưỡng chế đều cấm tuyệt đối người và các phương tiện. Trong ngày đầu thực hiện việc cưỡng chế, có gần 100 cán bộ, chiến sĩ công an được huy động đến hiện trường.