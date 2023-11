Cuốn sách bêu xấu Hoàng gia Anh bị chỉ trích gay gắt

Ngày 28/11, Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival (tạm dịch là Endgame: Bên trong Hoàng gia và Cuộc chiến sinh tồn của chế độ quân chủ) chính thức lên kệ nhiều tháng “nhá hàng”.

Cuốn sách được mô tả là cuộc điều tra sâu sắc về tình trạng hiện tại của chế độ quân chủ Anh, bao gồm: một vị vua không được lòng dân, một người thừa kế ngai vàng khao khát quyền lực, một bà hoàng sẵn sàng làm hết sức mình để bảo vệ hình ảnh và một hoàng tử bị ép phải bắt đầu cuộc sống mới sau khi bị chính gia đình mình phản bội. Nhà văn Mỹ cho rằng sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II làm vỡ nền móng vốn đã rạn nứt của nhà Windsor và phá hủy tấm khiên bảo vệ xung quanh nó.

Omid Scobie tự nhận là nhà báo hoàng gia lâu năm có kinh nghiệm sâu rộng. Theo Scobie, tất cả câu chuyện được đưa vào sách đều căn cứ vào hơn một thập kỷ trò chuyện, phỏng vấn những nhân viên cũ và hiện tại trong Cung điện, những người bạn đáng tin cậy của hoàng gia, thậm chí cả thành viên trong gia đình hoàng gia, từ đó vén lên bức màn che đậy một tổ chức hỗn loạn và đặt ra yêu cầu chế độ quân chủ phải thay đổi để tồn tại.

Xuyên suốt cuốn sách Omid Scobie bênh vực Hoàng tử Harry và Meghan Markle, đồng thời công kích mọi thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh.