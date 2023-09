Cuỗm tài sản của người cùng dãy trọ, 'đạo chích' trốn vào Bình Dương làm shipper

Để tránh bị phát giác, Trường thu dọn đồ đạc và mang điện thoại trộm cắp được vào tỉnh Bình Dương lẩn trốn.

Sau khi rà soát, xác minh tung tích của Trường, lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ đã cử cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự vào tỉnh Bình Dương truy xét và bắt giữ Trường khi đang làm shipper tại phường An Bình, thị xã Dĩ An.