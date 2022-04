Cưỡi xế cổ đến show Gucci: Hà Hồ hóa minh tinh, Thanh Hằng bánh bèo

Trong đó, phải kể đến bộ 3 mỹ nhân hot hòn họt showbiz bao gồm Hồ Ngọc Hà - Lan Khuê - Thanh Hằng. Không hẹn mà gặp, cả 3 chị đẹp đều chọn cách xuất hiện bằng xe hơi cổ điển gây chú ý ngay từ khi bước vào sảnh.

Khoảnh khắc 3 chị đẹp đến sự kiện bằng xế cổ.

Có thể nói, đây chính là 1 trong những khoảnh khắc kinh điển nhất của sự kiện thảm đỏ này. Ai nấy đều không khỏi trầm trồ bởi vẻ ngoài của những mỹ nhân hàng đầu Vbiz. Tuy nhiên, mỗi người lại lựa một phong cách riêng và cách thả dáng trên xế cổ cũng rất riêng.