Cuối tuần này miền Bắc rét đậm, rét hại diện rộng

"Từ gần sáng ngày 17/12, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng và kéo dài", ông Lâm cho biết.

Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ C, khu vực vùng núi, trung du của Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến 3-5 độ C, vùng núi cao có nơi thấp dưới 0 độ C và nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối.