Cuối tuần chèo thuyền sup “lắng nghe hơi thở của rừng” ở Cần Giờ

Buổi chiều, đoàn bắt đầu hoạt động thể thao dưới nước thú vị nhất của hành trình là chèo thuyền sup xuyên rừng ngập mặn. Môn chèo Sup hiện đại bắt nguồn từ Hawaii vào những năm 1900 và được yêu thích trên toàn thế giới bởi sự đơn giản, tiện lợi của nó. Du khách không cần phải biết bơi, chỉ cần nắm vững một số kỹ thuật chèo cơ bản là có thể di chuyển ổn định trên mặt nước.

Đoàn đã được trải nghiệm chuyến trekking nhẹ với hành trình 4 - 5 km trên cung đường xuyên rừng uốn lượn, hai bên được che phủ bởi những hành đước cao vút xanh mát, bên dưới là hệ sinh thái rừng ngập mặn kích thích sự tò mò của du khách. Đến điểm tập kết, đoàn được thưởng thức bữa tiệc BBQ các loại hải sản tươi ngon do chính người dân Cần Giờ đánh bắt.

Ngoài việc đứng, ngồi thì có thể quỳ, nằm thư giãn trên ván, kết hợp với yoga hoặc câu cá, miễn là sử dụng mái chèo cho ván chuyển động. Bởi thế, chèo Sup không chỉ là một trò chơi giải trí mà còn là môn thể thao rèn luyện sức khỏe cực kỳ tốt, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Đoàn được các huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn các kỹ thuật chèo cơ bản, theo sát trong suốt quá trình chèo sup để đảm bảo an toàn cho người chơi.

Huấn luyện viên hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản

Chèo sup với nhiều tư thế khác nhau

Bà Trần Thị Minh Thảo - Giám đốc Sản phẩm Dịch vụ Vietravel chia sẻ, ý tưởng thiết kế tour xuất phát từ phong trào hưởng ứng chiến dịch do UBND TP.HCM và Sở Du lịch Thành phố phát động kêu gọi các doanh nghiệp xây dựng những chương trình sản phẩm du lịch nhằm mục đích kích cầu và quảng bá du lịch TP.HCM. Vietravel đã cố gắng thiết kế những tour tuyến du lịch “hành trình xanh” hòa mình với thiên nhiên gắn kết các địa danh lịch sử nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

“Thông thường, khi nhắc đến du lịch Cần Giờ sẽ nghĩ đến đi biển, ăn hải sản hoặc về nguồn lịch sử. Tuy nhiên, Vietravel đã chọn hướng đi khác mà mọi lứa tuổi thuộc nhóm gia đình, nhóm học sinh đều có thể tìm hiểu hệ động thực vật rừng ngập mặn, trải nghiệm chèo thuyền sup. Sản phẩm tour này là tâm huyết của Vietravel sau thời gian giãn cách xã hội vì đại dịch COVID-19”, bà Thảo nói.

Đoàn khảo sát vô cùng hào hứng với môn thể thao chèo thuyền sup

Ông Nguyễn Bảo Xia - Trưởng phòng điều hành công ty Lửa Việt cho biết đã có cái nhìn khác về Cần Giờ sau chuyến khảo sát, được nhiều trải nghiệm hơn đặc biệt là khu du lịch Dần Xây như đi trekking băng rừng, cảm nhận được không khí trong lành nơi đây. Điều ấn tượng nhất nơi đây là được chèo thuyền sup trên sông, cảm giác rất bình yên và thư giãn, tránh xa khói bụi ồn ào của Sài Gòn. Với người yêu thích thể thao thì nơi đây rất thích hợp để trải nghiệm an toàn, đội ngũ huấn luyện chuyên nghiệp