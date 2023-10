Cuối tuần bùng nổ của những "tân binh" phòng vé Bắc Mỹ

Bộ phim hiện có tỷ lệ nhận xét tích cực là 82% trên trang web tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes. Phim cũng nhận được điểm "A" - mức cao thứ hai trong thang điểm từ F đến A+ - trong kết quả thăm dò ý kiến khán giả, do công ty nghiên cứu thị trường CinemaScore thực hiện.

Vị trí thứ 2 và thứ 3 trong bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua cũng thuộc về những tác phẩm mới phát hành. Bộ phim kinh dị "Saw X" của Lionsgate đạt doanh thu 18 triệu USD, trong khi phim khoa học viễn tưởng "The Creator" của 20th Century Studios mở màn với 14 triệu USD.

"Saw X" (tựa Việt: Lưỡi cưa 10) là phần thứ 10 trong loạt phim nổi tiếng "Saw." Kịch bản của bộ phim này vừa là phần tiếp theo trực tiếp của "Saw" (phát hành năm 2004), vừa là phần tiền truyện của "Saw II" (năm 2005). Cốt truyện chính của phim xoay quanh kẻ giết người hàng loạt mang tên JohnKramer/Jigsaw (do Tobin Bell thủ vai). Thay vì sát hại các nạn nhân một cách trực tiếp, Jigsaw bẫy họ vào những tình huống đe dọa tính mạng mà hắn gọi là "thử thách" hoặc "trò chơi" để thử thách ý chí sinh tồn của họ, thông qua tra tấn vật lý hoặc tâm lý.

Trong khi đó, "The Creator" (tựa Việt: Kẻ kiến tạo) là tác phẩm viễn tưởng mang ý nghĩa thời đại, đáng suy ngẫm về sự trỗi dậy của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).