Cuối tháng 7, MacBook giảm 6 triệu, smartphone giảm 8 triệu, phụ kiện giảm 65%

Dịp cuối tháng đã và đang trở thành những dịp khuyến mãi lớn định kỳ của nhiều hệ thống

Theo ghi nhận của chúng tôi, dịp cuối tháng đã và đang trở thành những dịp khuyến mãi lớn định kỳ của nhiều hệ thống bán lẻ. Chẳng hạn, trong 3 ngày từ 29 - 31/7, nhiều nơi giảm hơn 8 triệu cho các dòng điện thoại, các dòng laptop, MacBook giảm đến 6 triệu đồng, phụ kiện công nghệ giảm tới 65%.

Điện thoại, laptop giảm hơn 8 triệu đồng

Thị trường di động từ đầu tháng 7 đến nay vẫn ghi nhận được độ náo nhiệt nhất định, với sức bán tăng từ 10 - 15% so với cùng kỳ tháng trước. Ngoài ra nhu cầu học tập, giải trí tăng cao nên sức mua Laptop cũng tăng cao từ những ngày đầu tháng 7, dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong vài tháng tới, đặc biệt là mùa cao điểm “Back to school” mức tăng trưởng có thể lên đến 45% so với ngày thường.