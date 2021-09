Cười rụng hàm với những màn giả trai, cua gái kinh điển của loạt mỹ nhân K-pop

Nội dung MV xoay quanh chuyện cô tiếp viên hàng không Solar trót phải lòng một vị hành khách đẹp trai trên chuyến bay (Moonbyul) và tìm mọi cách để quyến rũ anh chàng. Solar không hề biết người trong mộng của mình không phải là con trai mà chính là một cô gái 100%.

Sulli

Sulliđã từng giả trai trong bộ phim "To The Beautiful You" được chuyển thể từ bộ truyện tranh "Hanakimi" nổi tiếng.

Sulli gây được thiện cảm nhờ tạo hình nam sinh cực đáng yêu

Trong phim, Sulli vào vai Goo Jae Hee, một nữ sinh Hàn Kiều tại Mỹ nhưng lại phải lòng anh chàng vận động viên nhảy cao Kang Tae Joon đẹp trai. Goo Jae Hee quyết tâm trở về Hàn Quốc để tiếp cận Tae Joon nhưng thật không may, Tae Joon lại học trong một trường trung học nam sinh. Cuối cùng, Jae Hee bắt buộc phải cắt tóc ngắn, làm giả hồ sơ để được vào học cùng trường với Kang Tae Joon.

Dù đã cắt tóc ngắn và mặc đồ con trai nhưng netizen Hàn vẫn dành lời khen ngợi cho nhan sắc của Sulli vì nữ thần tượng rất xinh đẹp và đáng yêu trong tạo hình này.

Yoona (SNSD)