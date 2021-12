Cuối năm, “tín dụng đen” tấn công công nhân khu công nghiệp

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) cho biết đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của Trương Văn Tùng (SN 1966, ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Châu).

Theo tài liệu của cơ quan Công an, khoảng 16h30 ngày 15/12, Công an huyện Tân Châu phát hiện Tùng đang cho anh Hồ Văn Th. (SN 1984, ngụ ấp Hội An, xã Tân Hội, huyện Tân Châu) vay tiền. Qua kiểm tra, Công an thu giữ 80 thẻ ATM, 20 sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 sổ ghi chép người vay và số tiền vay...

Qua điều tra, Tùng bước đầu khai nhận, từ tháng 10/2020, Tùng cùng với Thạch (chưa rõ danh tính) tổ chức cho vay tiền trả góp với lãi suất cao. Đối tượng mà Tùng nhắm tới để cho vay thường là những công nhân khó khăn đang làm trong cụm công nghiệp Tân Hội, huyện Tân Châu.