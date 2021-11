Cuối năm giá hạt tiêu trong nước tăng mạnh

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam quý 3/2021 giảm mạnh so với quý 2/20221 do ảnh hưởng tiêu cực từ làn sóng COVID-19 lần thứ 4, giảm 36,5% về lượng và giảm 30,1% về trị giá, nhưng so với quý 3/2020 tăng 10,7% về lượng và tăng 66,9% về trị giá, đạt 59,3 nghìn tấn, trị giá 223,44 triệu USD.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 213 nghìn tấn, trị giá 719,16 triệu USD, giảm 3,2% về lượng, nhưng tăng 47% về trị giá so với 9 tháng đầu năm 2020. Dự báo xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sẽ tăng dịp cuối năm nhờ nhu cầu tiêu thụ của thị trường nước ngoài tăng, giá giữ ở mức cao. Về khu vực quý 3/2021, trị giá xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang tất cả các khu vực giảm mạnh so với quý 2/2021, còn so với quý 3/2020, trị giá xuất khẩu hạt tiêu sang hầu hết các khu vực tăng, ngoại trừ châu Phi.

Trong bối cảnh xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường châu Âu gặp khó khăn, doanh nghiệp Việt Nam có xu hướng chuyển dịch thị trường xuất khẩu sang khu vực châu Á. Tỷ trọng xuất khẩu hạt tiêu sang khu vực châu Á chiếm 37,96% tổng giá trị xuất khẩu trong quý 3/2021, cao hơn so với tỷ trọng 34,52% trong quý 3/2020.

Ngược lại, tỷ trọng xuất khẩu hạt tiêu sang châu Âu, châu Mỹ, châu Phi giảm từ 28,41%, 29,2%, 5,92% trong quý 3/2020 xuống 28,39%, 27,45%, 4,07% trong quý 3/2021.

Về chủng loại quý 3/2021 so với quý 2/2021, trị giá xuất khẩu tất cả các chủng loại hạt tiêu giảm, mức giảm thấp nhất 12,3% đối với hạt tiêu trắng, mức giảm cao nhất 34,6% đối với hạt tiêu đen. Còn so với quý 2/2020, trị giá xuất khẩu hầu hết các chủng loại hạt tiêu tăng, ngoại trừ hạt tiêu đen xay.