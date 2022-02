Cười 'bể bụng' anh trai khiến em gái 'hiện nguyên hình' khi tắt app làm đẹp

Your browser does not support the video tag.

Clip: Người anh cố tình tắt app làm đẹp để em gái "hiện nguyên hình"

Đương nhiên khi thấy dung nhan mỹ miều của mình trong điện thoại, người em không mảy may để ý mà bày ra đủ kiểu mặt để anh có thể chụp và lưu lại từng khoảnh khắc xinh đẹp. Tuy nhiên không ngờ rằng, ông anh trai "trời đánh" bất ngờ tắt chế độ làm đẹp. Nhan sắc của cô gái cũng dần "lộ nguyên hình" với tất cả những nhược điểm đều bị phơi bày.