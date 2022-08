Cuộc trở về của nhóm học sinh bị lừa sang Campuchia

Tiếp nhận thông tin, Thiếu tá Lương Hữu Bắc - Phó trưởng Công an xã Cảnh Thụy - đã cùng đồng đội khẩn trương xác minh và báo cáo Công an huyện Yên Dũng.

“Tôi như sống như trong mây mù, lo lắng tột độ. Con gái tôi chưa đầy 14 tuổi, quét nhà chưa sạch mà dám bỏ nhà đi. Nếu cháu bị bán, bị lừa chắc tôi không sống nổi”, chị H. mẹ cháu Q.A. bày tỏ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xã Cảnh Thụy đã xác định được 4 cháu đi bằng ôtô 5 chỗ. Tuy nhiên, liên lạc với các cháu bằng điện thoại, mạng xã hội... các cháu đều không trả lời. Sau đó, gia đình cháu H.H.L. liên lạc được với con gái, nhưng cháu nói dối xin đi làm ở Bắc Giang. Lập tức, tổ công tác của công an xã đã đến địa chỉ cháu khai báo thì không có người. Gia đình tiếp tục liên hệ với L., nhưng lúc cháu nói đi Lạng Sơn, lúc cháu nói đi Bắc Ninh, lúc vẫn ở Bắc Giang.

Khẩn trương rà soát địa bàn, Công an xã Cảnh Thụy tìm ra người lái xe 5 chỗ, đề nghị lái xe hợp tác khai báo thông tin. Theo lời khai của người này, các cháu có thuê xe đi bến xe Nước Ngầm (Hà Nội). Xác định tính chất nguy hiểm của sự việc, lo sợ các cháu sẽ bị lừa bán ra nước ngoài hoặc vào các ổ mại dâm, Giám đốc Công an Bắc Giang đã chỉ đạo Công an huyện Yên Dũng và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cử các tổ công tác lập tức đến bến xe Nước Ngầm, đề nghị bến xe hợp tác, trích xuất camera an ninh và kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên các xe, qua đó phát hiện 4 cháu lên chiếc xe khách chạy từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam.

Rà soát tuyến đường đi của xe khách, đến ngày 1/6, lực lượng chức năng phát chiếc xe khách chở các cháu đã đi đến địa bàn tỉnh Bình Thuận, nên Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp tạm giữ chiếc xe, phát hiện có 5 cháu học sinh trên xe gồm 4 cháu gái ở Bắc Giang và một cháu trai quê ở Yên Bái.

Ngay trong ngày 1/6, tổ công tác của Công an xã Cảnh Thụy, Công an huyện Yên Dũng, di chuyển vào đến nơi, xác minh chính xác các nạn nhân. Làm việc với Công an tỉnh Bình Thuận, tổ công tác được biết đã nhiều lần công an địa phương chặn bắt các chuyến xe đưa người sang Campuchia làm việc trái phép.