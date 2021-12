Cuộc tìm kiếm đặc biệt từ "Thức tỉnh điều vô hình"

Your browser does not support the audio element.

Một người nằm mơ, một giấc mơ kỳ lạ, thức dậy và tự xưng mình đã đắc đạo. Một giáo sư khoa học thần kinh sống sót sau cơn thập tử nhất sinh, từ những ảo ảnh nhìn thấy được trong cơn cận tử, tự cho rằng mình đã "giác ngộ", đã "thức tỉnh" hơn hẳn người thường. Nhưng không gì trong những trải nghiệm huyền bí ấy thuyết phục được Sam Harris tin rằng đó là tâm linh.

Cẩn thận với "tâm linh bịp bợm"

Có nhiều hiện tượng thường khiến cho người ta tin vào sức mạnh siêu nhiên, nhưng đối với Harris, mọi thứ đều có cơ sở khoa học để lý giải. Chẳng hạn như ông chỉ ra rằng hiện tượng mơ trước tương lai - hay một trải nghiệm cận tử là do sự can dự của các chất hóa học lên não bộ, tạo nên những cảm giác lâng lâng.

Thế nhưng, có rất nhiều "guru giả mạo" lại đang biến tướng những trạng thái này thành tâm linh và lừa phỉnh hàng trăm nghìn người, thậm chí chính bản thân mình về sự giác ngộ.