Cuộc thi viết cho người bệnh ung thư lần thứ 3 sẽ kéo dài đến năm 2022

Cuộc thi viết "Sống như những đóa hoa, vươn về phía mặt trời" đã dần trở nên quen thuộc với người bệnh ung thư và cộng đồng. Đây cũng là nơi chia sẻ những câu chuyện cảm động chứa đựng thông điệp truyền cảm hứng chiến thắng ung thư, về nghị lực và tình yêu cuộc sống.

Lễ trao giải cuộc thi viết "Sống như những đóa hoa, vươn về phía mặt trời" năm thứ nhất (năm 2019).

Cuộc thi nhằm tôn vinh nghị lực sống của bệnh nhân ung thư và gia đình, người thân đã luôn đồng hành, giúp đỡ, động viên bệnh nhân ung thư trên hành trình gian nan chiến đấu với căn bệnh này. Với thông điệp "Đồng hành cùng bạn chiến thắng ung thư" thể hiện tinh thần nhân văn: "Để chiến thắng ung thư, thứ mà người bệnh cần không chỉ là những ca phẫu thuật, những liệu trình hóa xạ trị hay những liều thuốc, mà quan trọng không kém đó chính là sự sẻ chia đến từ những người thân yêu, cộng đồng, các y bác sĩ và đặc biệt là cả những bệnh nhân ung thư khác."

Trong thời gian diễn ra các cuộc thi, mỗi năm, Ban tổ chức đều đã nhận được hàng ngàn bài dự thi từ khắp mọi miền trên Tổ quốc. Ban giám khảo gồm các nhà văn, nhà báo là đại diện Báo điện tử Dân trí và đại diện chuyên gia về lĩnh vực ung bướu cũng như cộng đồng bệnh nhân ung thư và Công ty Cổ phần Dược phẩm GoldHealth Việt Nam cũng đã chọn ra được các tác phẩm hay và xuất sắc nhất để vinh danh, trao giải cho tác giả, tác phẩm hay mỗi năm đều được tập hợp in thành sách, làm phóng sự truyền hình trên các kênh sóng đài VTC, VTV.

Chia sẻ của tác giả đạt giải nhất cuộc thi năm thứ nhất.

Tiếp nối thành công của Cuộc thi viết "Sống như những đóa hoa, vươn về phía mặt trời" lần thứ nhất (kết thúc 31/12/2019) và năm thứ 2 (kết thúc 31/12/2020), cuộc thi viết lần thứ 3 do báo điện tử Dân trí và Công ty CP Dược phẩm GoldHealth Việt Nam (GHV) tiếp tục phát động từ ngày 1/4 cũng đang dành được nhiều sự quan tâm và ngày càng hút nhiều tác phẩm dự thi, thể hiện sự hưởng ứng của những người bệnh ung thư nói riêng và cộng đồng nói chung.