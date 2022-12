Cuộc thi piano và thanh nhạc đầu tiên dành cho người Việt ở châu Âu

Họp báo giới thiệu cuộc thi (Ảnh TTXVN phát).

Tốt nghiệp bậc Thạc sĩ chuyên ngành Thanh nhạc cổ điển tại London College of Music, Hà My cho biết cô phải trải qua con đường vòng để đến với âm nhạc chuyên nghiệp do gia đình muốn cô theo học ngành kinh tế thay vì nghệ thuật. Vì vậy, cô mong muốn cuộc thi sẽ giúp thay đổi nhận thức của nhiều bậc cha mẹ về giáo dục âm nhạc và tạo điều kiện cho con em theo đuổi đam mê nghệ thuật.

V-Stella 2023 dự kiến bao gồm 3 vòng, với vòng sơ loại được tổ chức vào vào ngày 22/2/2023. Các thí sinh tham dự vòng này được yêu cầu gửi video clip biểu diễn 2 tác phẩm để Ban giám khảo chọn ra top 26, gồm 12 thí sinh piano và 12 thí sinh thanh nhạc, cùng 2 thí sinh piano và thanh nhạc đạt nhiều lượt xem nhiều nhất trên Youtube.