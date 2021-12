Cuộc sống với chồng Tây trái ngược trên phim của diễn viên Lan Phương

Your browser does not support the video tag.

Lan Phương trong phim 'Thương ngày nắng về'

Trong phim Thương ngày nắng vềđang phát sóng, Lan Phương vào vai Khánh - một bà mẹ hai con làm kế toán lúc nào cũng đầu tắt mặt tối. Khánh luôn phải cậy nhờ đến mẹ đẻ giúp đỡ mọi việc vì chồng cô mải chơi và không bao giờ hỗ trợ vợ việc nhà. Đã thế, Khánh còn vớ phải bà mẹ chồng tai quái luôn khinh thường con dâu vì cô trót "ăn cơm trước kẻng". Mẹ chồng Khánh tìm mọi cách lợi dụng con dâu từ chuyện nấu ăn đến trả tiền váy áo khiến cô ức chế mà không làm gì được.