Cuộc sống hiện tại ít người biết của nữ vương xinh đẹp trong "Tây Du Ký"

Chuyện hậu trường của Tây Du Ký qua lời kể của Chu Lâm cũng rất thú vị. Nữ diễn viên cho biết, theo nguyên tác Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, nhân vật Đường Tăng đứng trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nữ vương vẫn giữ ý chí sắt đá, không hề rung động. Sau đó, kịch bản đã được sửa đổi.

Chu Lâm được yêu thích bởi vẻ đẹp thanh tao, sang trọng (Ảnh: Sohu).

Đường Tăng khi thấy vẻ đẹp kiều diễm của nữ vương cũng ít nhiều có sự rung động. Trong khoảnh khắc bị quyến rũ, Đường Tăng sực tỉnh khi nhận ra bản thân đã xuất gia nơi cửa Phật nên kiên quyết cự tuyệt lời cầu hôn của nữ vương, chia lìa sợi dây ân ái, kiên định lên đường sang Tây Trúc thỉnh kinh.

Sự chỉnh sửa này nhận được sự tán thành của đoàn phim. Phần lớn ý kiến cho rằng, nhân vật dường như trở nên sống động và tươi mới hẳn so với nguyên tác. Những phân cảnh tình cảm của Đường Tăng và nữ vương cũng trở thành những thước phim đẹp và đáng nhớ trong Tây Du Ký.

Chu Lâm cũng chia sẻ một kỷ niệm vui khi bà tham gia đoàn phim Tây Du Ký. Trong một cảnh quay, Chu Lâm dành cho Đường Tăng ánh mắt nhìn đắm đuối không chớp nhưng Từ Thiếu Hoa lại bối rối và bụm miệng cười. Cuối cùng, cả hai đều bật cười, không thể hoàn thành cảnh quay trao mắt đưa tình của nữ vương. Cảnh quay trên đã phải quay đi quay lại nhiều lần.

Sau này, mọi người mới phát hiện ra sự thật về ánh mắt say đắm của "nữ vương" Chu Lâm dành cho "Đường Tăng" Từ Thiếu Hoa. Nữ diễn viên bị cận 3 đi-ốp và không nhìn rõ khi không có kính. Do vậy, ánh nhìn không rời mắt và cũng rất nhập vai của nữ diễn viên là do cận thị nặng.

Chu Lâm được xem là một trong những người học rộng nhất dàn diễn viên Tây Du Ký. Bà sở hữu hai bằng đại học của hai trường đại học nổi tiếng là Y khoa và Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Đây đều là hai ngôi trường danh tiếng và đầu vào khó nhất tại Trung Quốc.

Ngoài vai Nữ vương Tây Lương, Chu Lâm còn ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn khác và đoạt được nhiều giải thưởng danh giá. Bà được công nhận là diễn viên hạng nhất quốc gia Trung Quốc, thành viên Hiệp hội điện ảnh Trung Quốc và thành viên Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn điện ảnh Trung Quốc.