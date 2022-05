Cuộc sống hiện tại của nữ quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2020

Một ngày của Hằng thường bắt đầu lúc 5h30. Do trọ xa trường nên Hằng thường phải dậy sớm nấu cơm và chuẩn bị đồ đi học. Sang môi trường mới, nữ sinh 18 tuổi phải tự lo cho bản thân từ A-Z: giặt giũ, đi chợ và nấu ăn. “Đây là lần đầu em rời xa vòng tay bố mẹ, đến một nơi xa lạ. Những ngày đầu, em loay hoay gần 2h đồng hồ trong bếp để nấu được bữa cơm”, Hằng kể

Những khi có thời gian rảnh, Hằng dành thời gian khám phá đất nước và con người Australia. Đi nhiều không chỉ giúp Hằng mở rộng vốn hiểu biết xã hội, mà còn giúp nữ sinh tự tin hơn khi giao tiếp - điều mà em vốn lo ngại cách đây 2 tháng.

Cuộc sống ở phương trời mới giúp nữ sinh trưởng thành hơn từng ngày. Có những ngày ốm do thay đổi thời thiết hay mệt mỏi do lượng bài tập nhiều, Hằng vẫn thấy may mắn vì luôn có bố mẹ, bạn bè ở Việt Nam động viên cũng như sự quan tâm từ những người bạn mới ở Australia.