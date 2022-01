Cuộc sống độc thân vui vẻ của diễn viên Quốc Khánh ở tuổi 60

Suốt nhiều năm qua, khán giả cũng thấy hình ảnh diễn viên Quốc Khánh chung thành với một kiểu tóc, bộ râu quen thuộc vô cùng giản dị. Tuy nhiên, khuôn mặt với nét diễn hóm hỉnh trời ban khiến Quốc Khánh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Có thể thấy, nghệ sĩ Quốc Khánh đang có một cuộc sống bận rộn với công việc, vui vẻ với bạn bè đồng nghiệp. Nhiều đồng nghiệp của anh thường xuyên đăng ảnh "trêu chọc" Quốc Khánh khi làm việc chung vô cùng hài hước, khiến khán giả thích thú.

Clip diễn viên Quốc Khánh trả lời VietNamNet:

Your browser does not support the video tag.

Thu Hà