Cuộc sống của Diễm My 9x sau 1 năm cưới chồng doanh nhân

Sau 1 năm về chung nhà với ông xã doanh nhân Vinh Nguyễn, Diễm My 9x đang có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn, cô và chồng đang mong chờ ngày con đầu lòng chào đời. Diễm My 9X và ông xã lần đầu gặp gỡ vào năm 2016 khi cùng tham dự liên hoan phim tại Úc. Từ đó, cả hai dần cảm mến nhau và quyết định tiến đến mối quan hệ yêu đương. Thời gian trước đây, Vinh Nguyễn sống ở Úc nên cặp đôi phải chấp nhận yêu xa. Dù từng có thời gian rạn nứt, song Diễm My 9x cùng Vinh Nguyễn vẫn quyết định hàn gắn và hạnh phúc cho đến hiện tại.

Diễm My làm đám cưới vào cuối tháng 12/2023 Cuối tháng 12/2023, Diễm My 9x lên xe hoa với doanh nhân Vinh Nguyễn sau 7 năm hẹn hò. Cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều lần thăm trầm, yêu xa và cãi vã. Sau những khó khăn, Diễm My và Vinh Nguyễn lại càng hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Ông xã của Diễm My là một doanh nhân thành đạt. Anh tốt nghiệp cử nhân ở Đại học Swinburne và tốt nghiệp thạc sĩ ở đại học RMIT Úc. Không chỉ vậy, Vinh Nguyễn cũng đạt được nhiều thành công trong quá trình kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng. Trong đó, có một nhà hàng được Michelin lựa chọn.

Cặp đôi vừa kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Sau đám cưới, vợ chồng Diễm My sống trong căn biệt thự do bố mẹ chồng nữ diễn viên tặng vào dịp đám cưới của cặp đôi. Biệt thự của cặp đôi khá bề thế, ngập tràn cây xanh. Dịp Tết Giáp Thìn, vợ chồng cô dành thời gian trang hoàng nhà cửa, đón tiếp người thân, bạn bè đến chơi.

Cận cạnh căn biệt thự của vợ chồng Diễm My 9x.

Diễm My được bố mẹ chồng yêu thương như con gái. Từ sau hôn lễ, Diễm My tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Thời gian qua, nữ diễn viên không tham gia bộ phim nào. Thỉnh thoảng, cô mới tham gia sự kiện giải trí. Sự ưu tiên của người đẹp trong một năm qua là gia đình nhỏ. Diễm My dành nhiều thời gian đi du lịch cùng chồng, chăm vào bếp nấu ăn cho gia đình. Tuy vậy, Diễm My 9x khẳng định, bản thân không bao giờ mất "lửa nghề". Với cô, công việc diễn xuất luôn cháy bỏng trong mình.

Sau đám cưới, nữ diễn viên cùng chồng dành nhiều thời gian đi du lịch. Tháng 11/2024, nữ diễn viên xác nhận mang thai con đầu lòng sau thời gian dài vướng nghi vấn bầu bí. Trước đó, người đẹp thường xuyên diện đồ rộng, lộ vòng hai khá lớn. Trước đó, vợ chồng Diễm My dự định có con trong năm 2024. Nữ diễn viên chia sẻ trên truyền thông, nếu 35 tuổi chưa có con tự nhiên, cô sẽ can thiệp.

Nữ diễn viên xác nhận mang bầu sau 1 năm cưới.

Sau khi mang bầu, Diễm My được ông xã đồng hành trong mọi sự kiện. Chia sẻ về hôn nhân, Diễm My nói: “Trước đây, tôi hay suy nghĩ tiêu cực, không nhiều niềm tin vào hôn nhân do gia đình vốn không hạnh phúc, tuổi thơ nhiều nỗi buồn. Bạn bè, người thân xung quanh tôi cũng thường đổ vỡ trong tình yêu. Tôi từng dự đám cưới nhiều lần nhưng không dám nghĩ sẽ đến lượt bản thân mặc váy cưới. Khi trở thành cô dâu thật sự, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc". Diễm My cũng tiết lộ ông xã là người chăm chỉ, chịu khó làm việc, đàng hoàng và tử tế. Nữ diễn viên khen chồng tâm lý, biết giữ sự lãng mạn trong hôn nhân, thường tặng quà và nói lời yêu thương với vợ.

Cặp vợ chồng có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Bên cạnh đó, Diễm My cũng có mối quan hệ rất tốt với phía gia đình chồng. Nữ diễn viên cho biết cô được bố mẹ chồng rất cưng chiều, nấu cho nhiều món ăn ngon. Nữ diễn viên từng tâm sự trên truyền thông, gia đình chồng giúp cô chữa lành những vết thương trong quá khứ.