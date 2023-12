Cuộc sống của cặp nghệ sĩ nổi tiếng sau 5 năm bỏ phố lên rừng

Vợ chồng tôi có thể sống đơn giản và không có tính bám chấp vào sự hào nhoáng của nghề nghiệp nên thích hợp với sự tĩnh lặng nơi đây. Chúng tôi đã cân nhắc khá nhiều, dù thu nhập giảm, ít được gặp gỡ bạn bè, nhưng cuộc sống rất an yên, chưa một lần hối tiếc để muốn quay lại Sài Gòn”.

Thực tế luôn phũ phàng với những người non trẻ, những người chỉ nhìn thấy khía cạnh tốt của cuộc sống nơi đây, được an nhàn, không phải chạy deadline, không khí mát mẻ mà quên đi những ngày mưa dài không ánh mặt trời, những cơn bão bất ngờ và cả những lúc túng thiếu vì chêch lệch thu nhập ở Đà Lạt so với Sài Gòn.

“Nếu là người chọn chấp nhận sống điền viên an yên với rau dưa, nhu cầu về tổ ấm đơn giản, họ chỉ cần mảnh vườn và một ngôi nhà nhỏ là đủ. Nhưng nếu đối tượng đó muốn về quê với cuộc sống mát mẻ gần gũi thiên nhiên, mà đời sống cứ phải đủ đầy, tiện ích hiện đại nhưng không có sẵn một khoản tiền lớn để bắt đầu, để duy trì, e là rất khó. Ở quê ,ở rừng, đồng tiền kiếm ra đâu có nhiều bằng phố thị.

Về phần gia đình tôi, may mắn chồng có công việc ở Đà Lạt, chúng tôi từng tích luỹ ít kinh tế và chọn sống đơn giản. Tôi lại rất thích làm việc nhà, chăm sóc vườn tược nên mọi việc đã rất thuận lợi”.



Khu vườn nhỏ của gia đình ca sĩ Hoàng Lê Vi.

Ấp ủ liveshow âm nhạc kỷ niệm 20 năm ngày cưới

Bình yên là thế nhưng đối với Hoàng Lê Vi nhịp sống không hề nhàn nhã. Mỗi ngày của cô bắt đầu bằng hàng tá công việc không tên từ chăm sóc gia đình, vườn tược. Cuộc sống êm ấm trôi qua, các thành viên trong gia đình cũng gắn bó hơn khi còn ở Sài Gòn.

Cô chia sẻ, từ những ngày đầu dọn đến Đà Lạt, cả hai cô con gái đều không phản đối dù phải chia tay bạn bè và làm quen với môi trường mới.