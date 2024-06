Cuộc sống của ca sĩ từng nhận cát-sê cả chục cây vàng lấy vợ kém 17 tuổi ra sao?

3 tuổi đã hát nghêu ngao theo băng đĩa

Lam Trường sinh năm 1974 là người Việt gốc Hoa rất đam mê âm nhạc. "Ngay từ bé, tôi đã mê nghêu ngao những giai điệu nghe được trên sóng radio hay bắt gặp trên hè phố. Mặc dù không biết tiếng Anh, tôi vẫn có thể hát theo những bản nhạc ngoại quốc.

Tôi chìm vào giấc ngủ nhanh nhất cũng nhờ âm thanh từ chiếc máy phát băng nhựa. Trong giấc mơ, tôi thấy mình được biểu diễn trên sân khấu", nam ca sĩ hồi tưởng.



Nam ca sĩ thần tượng thế hệ đầu tiên của nhạc Việt.

Tuy nhiên, Lam Trường lại sinh ra trong một gia đình lao động nghèo có tới 11 người con, không liên quan tới nghệ thuật nên không có cơ hội tiếp xúc và đào tạo về âm nhạc từ nhỏ.

Mỗi ngày, khi màn đêm buông xuống, anh theo trẻ con cùng xóm đi bán kẹo ở các sân khấu ca nhạc. Nếu bạn bè tận dụng các đêm nhạc hội để kiếm tiền thì Lam Trường lại tranh thủ khoảnh khắc đó để ngắm nhìn những nghệ sĩ nổi tiếng như Bảo Yến, Nhã Phương, Ngọc Sơn biểu diễn.

Lam Trường chia sẻ, thủa đó rất thần tượng danh ca Ngọc Sơn, chăm chú nghe đàn anh hát từng câu và học theo. Không có điều kiện đứng trên sân khấu lớn, anh đi từng bước nhỏ như tham gia các cuộc thi hát quanh xóm, trường học nhưng chưa bao giờ may mắn được giải cao.

"Khi đó tôi tầm 4 tuổi nhưng quyết tâm giành giải đặc biệt là chiếc lồng đèn hoặc ít nhất cũng phải được chiếc bánh Trung Thu. Cuối cùng chỉ nhận được cây đèn cầy vì đạt hạng khuyến khích. Tôi khóc rất nhiều", nam ca sĩ kể lại.

Năm 1992, Lam Trường đang là học sinh trường cấp 3 Nguyễn An Ninh, lấy hết can đảm ghi tên tham dự một cuộc thi văn nghệ do trường tổ chức và đạt hạng 3. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Lam Trường thi đỗ Đại học Kinh Tế và Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật nhưng để theo đuổi đam mê, anh quyết định bỏ trường kinh tế.