Cuộc sống chật chội và nguy hiểm ở "khu vực giảm xung đột" của Gaza

Gần như mỗi ngày, quân đội Israel đều cảnh báo người dân Palestine rời khỏi các khu vực thuộc Dải Gaza - được xác định bằng các lưới đánh số - nơi họ dự đoán sẽ xảy ra giao tranh dữ dội và thúc giục họ tìm nơi trú ẩn trong những nơi gọi là "khu vực giảm xung đột" được cho là sẽ an toàn hơn.

Nội dung cuộc gọi hướng dẫn gia đình cô rời đi đến khu vực khác mà quân đội cho rằng sẽ an toàn hơn. Gia đình cô chất đồ đạc lên chiếc xe lừa và đi xa hơn nữa, đến Rafah, một thành phố ở biên giới Gaza với Ai Cập.

Trong tuần này, Marah Jamala, một sinh viên Palestine 21 tuổi, đã nhận được một cuộc gọi tự động từ quân đội Israel cảnh báo khu vực lân cận nơi cô và gia đình đang sinh sống tại Khan Younis sẽ không an toàn vì giao tranh.

Người Palestine trú ẩn tại một trường học do Liên hợp quốc điều hành ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza (Ảnh: WSJ).

Các quan chức tại khu vực do Hamas kiểm soát cho biết, hơn 17.000 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh, chủ yếu là dân thường. Khoảng 2.600 người thiệt mạng kể từ khi Israel triển khai hệ thống mới, tỷ lệ hàng ngày gần bằng với trước khi thay đổi.

Các nhà lãnh đạo Israel đã phải chịu áp lực ngày càng lớn từ Mỹ và các nước khác trong việc tìm cách giảm thiểu thiệt hại cho dân thường. Thực tế là liệu hệ thống lưới điện có thành công trong nỗ lực giảm thiệt hại cho dân thường hay không có thể sẽ mang tính quyết định hướng hỗ trợ của Washington và các nước khác cho cuộc xung đột này.

Israel cho biết đang quảng bá rộng rãi về hệ thống mới của mình bằng các cuộc điện thoại, tờ rơi được thả từ máy bay, thông báo trên phương tiện truyền thông xã hội cũng như các chương trình phát thanh và truyền hình.

Theo Liên hợp quốc, kể từ khi ra mắt hệ thống này vào tuần trước, Israel đã ban hành thông báo sơ tán đối với 28% tổng diện tích đất đai của Dải Gaza. Thông điệp do người phát ngôn tiếng Ả Rập của quân đội Israel, Avichay Adraee đưa ra nhấn mạnh: "Tuân theo hướng dẫn sơ tán là cách an toàn nhất để bảo vệ an toàn, tính mạng của bạn và gia đình bạn".

Tuy nhiên, thực tế tiến hành kế hoạch này gặp nhiều khó khăn. Theo Liên hợp quốc, trong những ngày gần đây, dân thường bắt đầu đổ về Rafah, vượt xa khả năng ứng phó của các cơ quan cứu trợ. Hàng nghìn người di tản mới đến đang ngủ trên đường phố, chen chúc vào các trường học vốn đã quá đông đúc và dựng trại trong những tòa nhà bỏ hoang.

Israel và Ai Cập đã phong tỏa biên giới với Gaza, khiến người Palestine không còn lựa chọn nào khác ngoài việc di tản từ nơi này sang nơi khác trên dải đất này khi chiến tranh bùng phát.