Cuộc sống chạm đáy của Johnny Depp

Phiên tòa xét xử vụ kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard về tội phỉ báng đã thu hút sự quan tâm của hàng triệu con người trong hơn một tháng qua. Những lời khai gây sốc, chi tiết về đời tư, mối quan hệ của cặp sao được công bố với cả thế giới.

Thời gian qua, truyền thông, khán giả thay nhau mổ xẻ, bình luận những phát ngôn đầy mâu thuẫn của minh tinh - tài tử trước tòa. Mâu thuẫn của cặp diễn viên nảy sinh từ khi họ ly hôn và ít lâu sau, Heard chấp bút cho bài báo nói về chủ đề bạo lực gia đình được đăng tải trên The Washington Post. Không trực tiếp nhắc tên Depp song khán giả dễ dàng suy luận bài báo tấn công nam diễn viên.

4 năm qua, Depp và Heard chôn vùi sự nghiệp, cuộc sống, hình ảnh cá nhân bởi những vụ kiện cáo không dứt. Khi nhìn lại hành trình của Depp kể từ khi gắn bó với Heard, người hâm mộ nhận ra nam diễn viên không ít lần nhắc đến cô với nỗi lo lắng, bất an.

Depp ẩn ý nói về Heard với nỗi sợ hãi

Kể từ khi phiên tòa giữa Depp và Heard diễn ra tại tòa án Fairfax, bang Virginia, Mỹ, đoạn video ghi lại cảnh nam diễn viên có mặt tại thảm đỏ buổi ra mắt phim Alice Through The Looking Glass ở London (Anh) vào tháng 10/2016 được khán giả chia sẻ rầm rộ trở lại trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong clip, MC đặt câu hỏi cho Depp về thông điệp anh muốn truyền tải cho khán giả thông qua bộ phim. Tài tử trả lời: "Tôi sợ chết khiếp. Tôi bị hoảng loạn. Tôi không biết làm gì. Tôi bối rối và muốn về nhà".



Depp và Heard từng có mối tình đẹp trong quá khứ. Ảnh: AFP.