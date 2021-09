Cuộc sống cảm hứng hơn nếu bạn thành thạo 10 bài tập thiền sau đây

Đặt tay lên xương sườn. Hít thở sâu và cảm thấy xương sườn của bạn bị kéo đi. Cảm nhận cảm giác tự tin.

8. Thanh kiếm năng lượng

Hãy tưởng tượng một thanh kiếm chứa đầy năng lượng, hãy mô tả trong đầu bạn về màu sắc, trọng lượng và các chi tiết của nó. Khi thở ra, đưa tay lên trên đầu như thể bạn đang cầm thanh kiếm này. Trong vài giây, hãy nín thở tưởng tượng rằng vật thể đó đang nạp năng lượng cho bạn. Khi thở ra bằng miệng, hãy hạ thanh kiếm xuống trước mặt như thể bạn muốn cắt một thứ gì đó. Nhận thức được cảm giác cơ thể và tinh thần của bạn.

9. Tắm kiểu samurai trên đầu

Hít thở sâu và căng 3 lần bằng mũi. Xoa ấm hai mu bàn tay vào nhau. Làm tương tự với lòng bàn tay của bạn. Đặt chúng nhẹ nhàng lên mắt mà không chạm vào mí mắt. Hãy tưởng tượng mặt trời đang sưởi ấm. Giữ nguyên vài giây, xoa bóp lông mày và quanh mắt. Xoa hai bàn tay vào nhau và dùng các đầu ngón tay vỗ nhẹ lên da đầu. Kết thúc bằng cách massage toàn bộ khuôn mặt theo hướng từ trung tâm ra ngoài.

10. Buông bỏ

Hít thở một vài nhịp có ý thức, nhảy tại chỗ với phần trên cơ thể thả lỏng. Hãy tưởng tượng bạn sẽ buông bỏ tất cả những căng thẳng và suy nghĩ đang cản trở bạn và gián đoạn sự tập trung của bạn. Một cách tượng trưng như giẫm đạp lên chúng. Dừng lại khi bạn muốn.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Your browser does not support the video tag.