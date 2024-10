Cuộc sống bên trong thị trấn bị oanh tạc dữ dội nhất ở Israel

Metula được cho là thị trấn bị đánh bom nhiều nhất ở Israel và không cần phải ở đó lâu mới biết lý do tại sao, bởi Metula nằm ở phía bắc Israel, 3 mặt giáp với Lebanon. Bên trong Metula. Video: Sky News Quân đội Israel đã đóng cửa thị trấn này trong phần lớn thời gian diễn ra cuộc chiến với nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon, và nói với các nhà báo rằng nơi này quá nguy hiểm để đến thăm. Metula liên tục bị bắn phá. Tên lửa chống tăng, máy bay không người lái liều chết, rocket Burkan và tên lửa Grad do Iran chế tạo đều đã lao tới thị trấn này. Theo các phóng viên của Sky News, còi báo động hú vang kèm theo tiếng tên lửa bị đánh chặn trên cao ngay sau khi họ tới thị trấn vùng biên này. Điều tương tự cũng lặp đi lặp lại trong thời gian cả nhóm có mặt tại đây. Do Metula ở rất gần Lebanon nên cảnh báo chỉ diễn ra vài giây trước khi nguy hiểm ập tới, khiến mọi người hiếm khi có đủ thời gian để đến nơi trú ẩn. Vài giây sau khi có báo động, một vệt trắng của tên lửa được bắn đi từ hệ thống phòng không Vòm Sắt xuất hiện trên đầu các nhà báo rồi sau đó là tiếng va chạm của nó với tên lửa đang lao tới. Âm thanh của cuộc chiến ngay bên kia biên giới Israel - Lebanon, vốn bùng phát sau khi Israel mở cuộc tấn công trên bộ vào Lebanon hôm 1/10, hiện đã lắng xuống. Người dân địa phương cho rằng Hezbollah đã bị đẩy lùi khỏi biên giới. Tuy nhiên, tên lửa vẫn bay về phía Metula và một số ít người Israel vẫn còn ở lại thị trấn hoang vắng này đã hoan nghênh Israel tiến vào Lebanon và cho rằng điều đó nên diễn ra cho tới khi Hezbollah bị đánh bại. Gia đình Lior Bez đã sống ở Metula suốt 3 thế hệ. Khi được hỏi tại sao lại sống ở thị trấn bị oanh tạc nhiều nhất ở Israel, người đàn ông này trả lời, bởi vì nó đẹp như nó đã từng và sẽ luôn như vậy. Với câu hỏi "Israel nên ở lại Lebanon trong bao lâu?", Lior Bez nói: "Cho đến khi mọi thứ trở nên yên bình. Cho đến khi chúng ta tiêu diệt được Hezbollah. Tôi nghĩ chúng ta cần tiêu diệt Hezbollah đến khi toàn bộ tổ chức này không còn tồn tại và sau đó sẽ là hòa bình. Điều đó có thể thực hiện được". Đây cũng là suy nghĩ của nhiều người Israel khác. Chính phủ Israel đã khiến người dân nước này tin rằng điều đó có thể xảy ra. Trên thực tế, Hezbollah đã bị suy yếu rất nhiều nhưng vẫn giữ được hàng chục nghìn chiến binh và thậm chí còn nhiều tên lửa hơn nữa. Phóng viên Sky News là những nhà báo đầu tiên được mời tới Metula - nơi gần biên giới với Lebanon nhất kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah nổ ra. Việc này có thể là dấu hiệu cho thấy sự tự tin của Israel về tiến trình mà nước này đang đạt được ở phía bên kia biên giới. Tuy nhiên, Mỹ - nước đồng minh của Israel - được cho là đã cảnh báo Tel Aviv về sự tự tin thái quá và vượt quá giới hạn. Theo chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden, để đạt được mục tiêu chiến tranh, đưa người Israel trở về nhà tại phía bắc nước này, đòi hỏi một giải pháp ngoại giao. Các nhà báo nhận định, điều đó có vẻ còn xa vời.