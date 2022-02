Cuộc khủng hoảng năng lượng có thể kéo giá vàng tăng phi mã như thế nào?

Giá năng lượng tăng cao đang tạo ra nhiều ảnh hưởng lên các thị trường nói chung đồng thời tạo ra tâm lý e sợ lạm phát, như vậy kịch bản mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lo sợ nhất đã xảy đến, tuy nhiên chính yếu tố này có thể tạo ra đợt tăng giá tiếp theo của vàng, theo chuyên gia Leigh Goehring tại quỹ Goehring & Rozencwajg Associates – ông Leigh Goehring.

Theo bản tin dự báo mới đây của Kitco, cú sốc lớn của năm nay chính là cuộc khủng hoảng năng lượng ảnh hưởng đến giá dầu, nông sản và thị trường nói chung ví như thực phẩm, ông Goehring nói với Kitco News.

“Nhu cầu trên thị trường dầu đang cao hơn so với tính toán của nhiều người và nguồn cung sẽ thấp hơn so với kỳ vọng. Trong quý 4/2021 vừa qua, chúng ta có thể đã trải qua tình trạng mà nhu cầu vượt cao hơn so với nguồn cung và năng lực sản xuất. Lý do quan trọng chính là chúng ta chưa từng trải qua mọi chuyện kiểu như thế này bao giờ. Ngay cả nếu chúng ta trở lại cuộc khủng hoảng thiếu dầu tệ hại như thập niên 1970, chúng ta chưa đạt đến năng lực sản xuất tối đa trên toàn cầu, khả năng trên đang tiến gần hơn”, ông Goehring cảnh báo.

Tình trạng giá dầu cao có thể trở nên tệ hại hơn khi mà khoảng thời gian quý 4/2022 đến gần, ông Goehring nhận định, ông cũng nhắc đến yếu tố mùa vụ của thị trường.