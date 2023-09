Cuộc hôn nhân 10 năm tự do tự tại của 'nữ hoàng gợi cảm' Lee Hyori

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm kết hôn, Lee Hyori và chồng thực hiện lại một bộ ảnh cưới, ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc và tự nhiên. Đó là hình ảnh hai nghệ sĩ cùng vào bếp, thư giãn trong phòng khách, chăm sóc bầy cún cưng hay cùng sáng tác.

Trên trang cá nhân, chồng Lee Hyori bày tỏ tình cảm với vợ: "Bà xã, hãy ở bên nhau giống như cách 10 năm qua chúng ta đã ở bên nhau nhé". Bộ ảnh cưới giản dị nhưng ngập tràn hạnh phúc của vợ chồng Lee Hyori nhanh chóng trở nên "hot" trên mạng xã hội Hàn Quốc.



Lee Hyori và chồng thực hiện bộ ảnh kỷ niệm 10 năm ngày cưới (Ảnh: Naver).

Nhiều năm qua, Lee Hyori và ông xã được xem là cặp đôi kiểu mẫu của làng giải trí xứ Hàn. Họ hẹn hò từ năm 2011 và kết hôn vào năm 2013. Quyết định gắn bó với một nhạc sĩ kém danh tiếng như Lee Sang Soon từng khiến Lee Hyori đối mặt với sự phản đối của người hâm mộ.

So với vợ, Lee Sang Soon không nổi tiếng bằng và cũng không sở hữu tài sản kếch xù. Về ngoại hình, cả hai cũng có sự chênh lệch lớn. Nhiều khán giả hâm mộ gọi Lee Hyori là "người đẹp" trong khi gọi ông xã của cô là "quái vật".

Song, sự chân thành và lối sống giản dị của Sang Soon đã cảm hóa trái tim của Lee Hyori. Những năm tháng hoạt động không ngừng nghỉ trong làng giải trí khiến Lee Hyori mệt mỏi. Do vậy, cuộc sống chậm và không áp lực mà Lee Sang Soon mang đến khiến Lee Hyori thấy nhẹ nhàng và bình yên.

Sau đám cưới vào năm 2013, Lee Hyori và Lee Sang Soon chuyển đến sống tại ngôi nhà trên đảo Jeju (Hàn Quốc), tận hưởng cuộc sống yên bình. Hàng ngày, họ cùng trồng cây, nấu ăn, chăm sóc đàn thú cưng và tập yoga.