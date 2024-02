Cuộc gọi lúc nửa đêm của em gái khiến cả nhà tôi hốt hoảng, bố tôi thông báo từ mặt con rể

Vấn đề là em rể tôi tính cách gia trưởng, lười làm, thích dựa dẫm, lệ thuộc vào vợ. Mỗi tháng, cậu ấy chỉ đưa cho vợ 3 triệu, bảo là góp tiền sinh hoạt. Xuyến thường than thở với tôi, nói tiền lương của em tuy cao mà không tiết kiệm được đồng nào. Phần vì chồng đưa quá ít tiền, phần vì phải góp tiền nuôi bố mẹ chồng hằng tháng. Tôi bực mình, bảo Xuyến nói chồng đưa tiền nhiều hơn chứ 3 triệu làm sao đủ chi tiêu. Em gái thấy tôi mắng chồng mình thì lại dịu giọng, tìm cách đánh trống lảng sang chuyện khác.

Hiện tại, em tôi đang có bầu, còn 20 ngày nữa là đến ngày dự sinh. Vợ có thai mà em rể tôi vẫn nhởn nhơ đi nhậu nhẹt, hát hò với bạn bè, say xỉn đến mức phải đi taxi về. Thậm chí việc đi khám thai, mua váy áo bầu hay sữa bầu, tôi đều là người đi cùng với em gái. Còn em rể lấy hết lý do này đến lý do khác để trốn tránh. Tiền bạc đã thiếu thốn, nhìn em rể vô trách nhiệm với vợ, tôi càng chướng mắt hơn. Bố mẹ tôi cũng bực mình, muốn sang nhà dạy dỗ con rể một bài học về đạo làm người thì lại bị em gái tôi ngăn cản.