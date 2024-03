Cuộc gặp gỡ thân tình, cảm xúc của Thủ tướng với kiều bào tại New Zealand

Cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt ở New Zealand tối 10/3 (giờ địa phương) kéo dài hơn thường lệ và hơn cả lịch trình dự kiến, do người đứng đầu Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích bà con nói lên chia sẻ về cuộc sống, công việc của mình ở New Zealand.

Gần cuối chương trình, Thủ tướng nhận được một câu hỏi khá bất ngờ của một người phụ nữ Việt Nam đã có 20 năm sống và làm việc ở New Zealand.

Chị Nguyễn Thị Minh đặt một câu hỏi "khó" cho Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: Tuấn Anh).

Ngoài kiến nghị về việc thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam ở New Zealand, chị Nguyễn Thị Minh đặt câu hỏi: "Nhìn lại quá trình đạt được như hôm nay, Thủ tướng từng có khó khăn gì?".

"Câu hỏi này thật khó!", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói. Dù vậy, ông lại mang rất nhiều cảm xúc khi trả lời câu hỏi của nữ kiều bào.

"Tôi sinh ra ở miền biển, lớn lên ở miền núi, trong một gia đình rất nghèo và đông con. Bản thân tôi chỉ phấn đấu làm sao làm trọn vẹn công việc của mình. Tổ chức giao việc gì thì cố gắng làm cho tốt. Rồi từ kinh nghiệm đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để nghiên cứu, tổng kết, đề xuất sáng kiến có lợi cho cái chung", Thủ tướng chia sẻ, giọng nhiều lúc nghẹn ngào.

Ông nói bản thân có quan niệm rất đơn giản. Một là tổ chức giao việc thì phải làm cho tốt. Hai là nghĩ được gì tốt cho cái chung thì cố gắng làm.