'Cuộc đua' tăng lãi suất huy động đã manh nha trở lại?

So với thời điểm cuối năm 2023, lãi suất đặc biệt của MSB đã giảm mạnh 2 điểm phần trăm.

Tại PVCombank, “lãi suất đặc biệt” áp dụng cho kỳ hạn 12 -13 tháng với số tiền gửi từ 2.000 tỷ đồng là 9,5%/năm, giảm 0,5 điểm phần trăm so với mức 10%/năm công bố tháng trước. Thậm chí, giảm tới 1,5 điểm phần trăm so với cuối năm 2023 và giảm 2,5 điểm phần trăm so với tháng 8 năm ngoái.

Còn tại HDBank, “lãi suất đặc biệt” áp dụng cho tiền gửi tại quầy kỳ hạn 12 và 13 tháng dành cho tài khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng lần lượt là 7,7% và 8,1%/năm. Mức lãi suất này đã giảm nhẹ 0,1 điểm phần trăm so với tháng 2/2024 nhưng giảm mạnh 0,3 điểm phần trăm so với thời điểm tháng 1/2024.

Trong khi đó, Dong A Bank vẫn duy trì “lãi suất đặc biệt” 7,5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 13 tháng trở lên với số tiền gửi từ 200 tỷ đồng. Mức lãi suất này được duy trì trong nhiều tháng nay.

Tương tự, ACB từ nhiều tháng nay vẫn duy trì “lãi suất đặc biệt” áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 13 tháng là 5,6% với tài khoản tiền gửi từ 200 tỷ đồng trở lên (trong khi lãi suất thông thường kỳ hạn này là 4,4%/năm).

Mới đây, thêm một nhà băng công bố “lãi suất đặc biệt” trong Biểu lãi suất huy động tại quầy là Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank). Ngân hàng này đang dẫn đầu với mức lãi suất lên đến 9,65%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 13 tháng, số tiền từ 1.500 tỷ đồng trở lên.

Theo thống kê của VietNamNet, kể từ đầu tháng 4/2024 đã có 6 ngân hàng giảm lãi suất huy động là: Vietcombank, PGBank, SCB, Techcombank, ABBank, Dong A Bank.

Trong khi đó, có 2 ngân hàng tăng lãi suất là HDBank và MSB. Tháng 3, có 4 ngân hàng tăng lãi suất là SHB, Saigonbank, Eximbank và VPBank.