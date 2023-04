Cuộc đua phát triển xe tăng tương lai tại châu Âu

Điều này đã thay đổi đáng kể vào năm 2015, khi Nga bất ngờ cho ra mắt xe tăng T-14 Armata với nhiều tính năng kỹ-chiến thuật vượt trội so với các dòng xe tăng truyền thống trước đó của Liên Xô như: T-72, T-80 và thậm chí là cả T-90. T-14 Armata không phải là một bản nâng cấp của xe tăng truyền thống, mà là nền tảng phương tiện thiết giáp hạng nặng hoàn toàn mới có tiềm năng nâng cấp và tích hợp nhiều công nghệ của thế kỷ 21.

Chính vì sự xuất hiện của xe tăng T-14, phương Tây đã giật mình nhìn lại lực lượng xe tăng không chỉ đang thu hẹp về quy mô, mà tính năng chiến đấu không thể tương xứng với phương tiện chiến đấu hạng nặng mới của Nga. Đây chính là tiền đề của các chương trình phát triển xe tăng mới và đặc biệt là pháo tăng mới của các quốc gia châu Âu trong những năm qua.

Giới chuyên gia quân sự của phương Tây đánh giá, điểm đáng lo ngại của xe tăng T-14 không chỉ nằm ở các giải pháp kỹ thuật, công nghệ được áp dụng, mà là khung gầm thiết giáp này to lớn hơn đáng kể so với các dòng xe tăng truyền thống của Nga để tích hợp các loại pháo tăng cỡ lớn hơn. Khung gầm của T-14 đủ khả năng mang theo pháo chính cỡ 152mm với các loại đạn pháo tăng uy lực hơn nhiều so với pháo cỡ 120mm (chuẩn NATO) và 125mm (chuẩn Liên Xô, Nga) hiện nay cả về tầm bắn, lẫn khả năng xuyên giáp. Pháo 152mm đáp ứng khả năng tiêu diệt mục tiêu bằng đạn xuyên giáp dưới cỡ ở khoảng cách 5km và lên tới 10km với đạn tên lửa bắn qua nòng pháo chính.

Như vậy, xe tăng Nga sẽ có lợi thế “thấy trước, bắn trước và có thể tiêu diệt trước” các dòng xe tăng hiện đại nhất của Mỹ và phương Tây. Chính vì lý do này, năm 2016, hãng Rheinmetall của Đức công bố chương trình phát triển pháo 130mm và sau đó là hãng chế tạo Bourges, một chi nhánh của Tập đoàn Nexter (Pháp) giới thiệu pháo chính cỡ 140mm với mục tiêu chính là giúp các xe tăng của châu Âu có vũ khí đủ uy lực để giáp chiến với T-14 Armata của Nga. Ngoài ra, kinh nghiệm thực tế tại cuộc xung đột tại Ukraine cũng chứng minh xe tăng hiện đại cần các giải pháp bảo vệ mới trước sự nguy hiểm của vũ khí chống tăng cá nhân và đạn tuần kích.