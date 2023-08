Cuộc đua kiểm soát trí tuệ nhân tạo

Năm 2023, chúng ta đã thấy được khả năng của ChatGPT và các công nghệ AI thế hệ mới để thay đổi cách học hỏi, làm việc và tương tác. Đây chỉ là những bước đi đầu của một công nghệ, mà trong viễn cảnh tốt nhất, sẽ đem đến cho con người những giới hạn mới về kiến thức và năng suất làm việc, làm thay đổi thị trường lao động, tái tạo các nền kinh tế, dẫn đến mức tăng trưởng xã hội và kinh tế chưa từng có.

Ap lực ngày càng gia tăng để kiểm soát cuộc đua AI mà không hoàn toàn dập tắt sự phát triển của công nghệ này.

Cùng lúc đó, tốc độ nhanh chóng của sự phát triển AI đang khiến các nhà phát minh, những người lãnh đạo lĩnh vực công nghệ, và các cơ quan quản lý phải lo lắng. Ngay cả Sam Altman, CEO của OpenAI – công ty nghiên cứu phát triển ChatGPT – cũng đã đưa ra những cảnh báo về nguy cơ của AI gây ra những mối đe doạ cho các cá nhân, nền kinh tế, và xã hội, nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Các viễn cảnh xấu nhất được đặt ra dựa trên khả năng của AI có thể vượt tầm kiểm soát của con người, cho phép công nghệ này phá huỷ thị trường lao động, khiến cho con người không còn cần thiết nữa và thậm chí dẫn đến sự kết thúc của loài người, như một vài kịch bản phim viễn tưởng của Hollywood.

Trong bối cảnh này, các chính phủ toàn cầu - đặc biệt tại Mỹ, Trung Quốc và Liên minh Châu Âu (EU) - đang phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng để kiểm soát cuộc đua AI diễn ra giữa các công ty công nghệ mà không hoàn toàn dập tắt sự phát triển của công nghệ này. Mặc dù gặp phải cùng một mối lo ngại, Mỹ, Trung Quốc và EU đã bắt đầu phát triển cách kiểm soát công nghệ AI rất khác nhau, dựa trên các giá trị và hệ tư tưởng được coi là quan trọng nhất trong xã hội của họ.

Sự chiến thắng trong cách tiếp cận AI sẽ có ảnh hưởng lớn tới tương lai của công nghệ và xã hội, do các quyết định đang được đưa ra ở thời điểm mà công nghệ AI còn mới, chưa đi theo một hướng phát triển rõ ràng. Và không ai trong số họ có thể tự cho phép mình bị bỏ lại phía sau.

Mỹ

Cách tiếp cận ít quy định của Mỹ đối với việc kiểm soát AI là minh chứng cho niềm tin mãnh liệt của nước này vào chủ nghĩa tư bản thị trường tự do và cách các giá trị này cho phép đổi mới công nghệ. Bắt nguồn từ mô hình quản trị kinh tế cho phép các công ty được hoạt động tự do, từ đó tạo nên sức mạnh chính trị lớn của những công ty này, khuôn khổ kiểm soát AI của Mỹ thể hiện rõ ràng đặc tính laissez-faire. Nó tập trung vào việc bảo vệ tự do ngôn luận, Internet tự do và chính phủ tạo nên các chính sách khuyến khích sự đổi mới.