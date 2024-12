Cuộc đua giảm giá ô tô cuối năm chưa có hồi kết, loạt xe bán chạy cũng hạ sâu

Khách hàng đang có nhu cầu mua xe chắc chắn là những người có lợi nhất khi hàng loạt hãng xe cùng các đại lý tiếp tục giảm giá, khuyến mãi sâu trong những ngày cuối cùng của năm 2024. Bước sang tháng 12, "cú huých" về chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước của Chính phủ đã kết thúc. Thị trường ô tô trong nước được đã trầm lắng hơn khi người dân không còn mạnh tay xuống tiền mua xe thời điểm này. Nhiều hãng và đại lý tiếp tục giảm giá sâu dịp cận Tết Nguyên đán nhằm kích cầu. Ảnh: Hoàng Hiệp Để thúc đẩy doanh số tháng cuối năm, hàng loạt hãng xe đã tự mình kích cầu để đẩy hàng tồn trước Tết Nguyên đán bằng việc giảm giá niêm yết hoặc tung khuyến mãi. Đáng chú ý, không chỉ các xe ế ẩm nhận được ưu đãi mà ngay cả những cái tên thường xuyên nằm trong top 10 xe bán chạy cũng đang được giảm giá từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. Và tất nhiên, khách hàng đang có nhu cầu mua xe đi Tết là những người có lợi nhất. Dưới đây là một số mẫu xe bán chạy hàng đầu tại thị trường Việt Nam nhưng vẫn đang tiếp tục được các hãng và đại lý giảm giá sâu: Mazda CX-5 giảm giá niêm yết 20 triệu Trong tháng cuối cùng của năm 2024, Mazda CX-5 được giảm giá niêm yết 20 triệu đồng cho hầu hết các phiên bản, đưa giá bán của mẫu crossover cỡ C này chỉ còn từ 729-959 triệu đồng. Như vậy, Mazda CX-5 có giá khởi điểm thấp hơn hẳn so với các đối thủ trong phân khúc như Honda CR-V (900 triệu - 1,259 tỷ đồng), Hyundai Tucson (769-979 triệu), KIA Sportage (779-919 triệu), Ford Territory (759-869 triệu),... Mazda CX-5 là mẫu xe bán chạy thứ 3 tại thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2024. Ảnh: THACO Mazda CX-5 là mẫu xe gầm cao được ưa chuộng bậc nhất tại Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Hiện tại, Mazda CX-5 được phân phối với 7 phiên bản cùng 2 tuỳ chọn động cơ là Skyactiv-G 2.0L và 2.5L. Tính trong 11 tháng đầu năm 2024, đã có 13.656 chiếc Mazda CX-5 được bán ra thị trường, giảm 7,5% so với cùng kỳ nhưng vẫn xếp thứ 3 toàn thị trường sau Mitsubishi Xpander và Ford Ranger. Ford Territory giảm giá niêm yết 40 triệu Trước đó, đối thủ của Mazda CX-5 là Ford Territory cũng được hãng xe Mỹ điều chỉnh giá niêm yết xuống 40 triệu đồng cho cả 4 phiên bản, đưa giá bán chỉ còn 759-869 triệu đồng chưa kể khuyến mại riêng từ đại lý. Mẫu SUV cỡ C Territory cũng là mẫu xe gầm cao bán chạy hàng đầu của Ford tại Việt Nam. Cộng dồn trong 11 tháng đầu năm 2024, đã có 7.513 chiếc Territory được Ford Việt Nam bàn giao đến tay khách hàng, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Ford Territory được giảm giá niêm yết tới 40 triệu. Ảnh: Hoàng Hiệp Ngoài Territory, Ford Việt Nam vẫn duy trì khuyến mại 50% lệ phí trước bạ cho hai mẫu xe bán chạy nhất là Ranger và Everest với mức giảm 21,2-39,0 triệu đồng cho Ford Ranger và 15-55 triệu đồng cho Everest tuỳ phiên bản. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Ford Việt Nam đã bán ra tổng cộng 9.892 chiếc Everest, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2023. Còn doanh số cộng dồn của "vua bán tải" lên tới 15.904, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước và xếp thứ hai toàn thị trường sau Mitsubishi Xpander. Toyota ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ, giá trị cao nhất tới 66 triệu Dù đã hết ưu đãi về lệ phí trước bạ cho các xe sản xuất, lắp ráp trong nước nhưng hãng xe Nhật Bản Toyota tiếp tục hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ cho các mẫu xe bán chạy của mình. Vios là cái tên bán chạy được giảm 50% lệ phí trước bạ trong tháng 12/2024, tương đương với mức tiền mặt từ 23-27 triệu đồng. Trong 11 tháng đầu năm 2024, Toyota Vios đã bán ra tổng cộng 12.706 chiếc, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước và dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B. Toyota Vios được hãng giảm giá tương đương 50% lệ phí trước bạ trong tháng 12. Ảnh TMV Cặp đôi Yaris Cross và Corolla Cross bản thuần xăng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ với giá trị quy đổi cho Yaris Cross là 33-38 triệu đồng và Corolla Cross bản V là 41 triệu đồng. Đây là 2 mẫu xe bán chạy hàng đầu phân khúc crossover cỡ B/B+ trong năm 2024. Trong khi doanh số luỹ kế của Toyota Corolla Cross trong 11 tháng đầu năm đạt 6.647 chiếc thì "người đàn em" Toyota Yaris Cross bán chạy hơn với tổng cộng tới 9.596 chiếc. Các mẫu MPV của Toyota là Veloz Cross và Avanza Premio đang được ưu đãi lớn nhất trong tháng 12 được hỗ trợ đến 100% lệ phí trước bạ từ chính hãng. Mức ưu đãi này cao gấp đôi so với tháng trước. Giá trị quy đổi đối với Veloz là 64-66 triệu đồng, còn với Avanza là 56-60 triệu đồng tuỳ phiên bản. Honda CR-V giảm giá hơn 100 triệu Trong tháng 12 này, hãng ô tô Nhật Bản Honda kết hợp cùng các đại lý giảm giá cho nhiều mẫu xe của mình như CR-V, City, HR-V, BR-V bằng hình thức ưu đãi lệ phí trước bạ hoặc tiền mặt. Trong đó, mẫu crossover cỡ C bán chạy Honda CR-V được các đại lý ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản, trừ bản hybrid nhập khẩu. Honda CR-V lần đầu tiên giảm giá hơn 100 triệu. Ảnh: Hoàng Hiệp Cộng thêm phụ kiện, giá xe CR-V giảm khoảng hơn 100 triệu đồng, đưa giá khởi điểm chỉ còn hơn 900 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn CR-V G (giá niêm yết 1,029 tỷ đồng). Giá này đã thu hẹp đáng kể so với các đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay KIA Sportage. Dù giá bán cao bậc nhất phân khúc nhưng CR-V vẫn là một trong những mẫu xe đa dụng bán chạy nhất. Đã có tổng cộng 6.204 chiếc CR-V được Honda Việt Nam bán ra trong 11 tháng đầu năm 2024, tăng 30,6% so với cùng kỳ. Honda City vừa giảm giá niêm yết vẫn tiếp tục được giảm thêm 50% lệ phí trước bạ. Ảnh: Honda Việt Nam Mẫu sedan cỡ B bán chạy là Honda City cũng được giảm 50% lệ phí trước bạ trong tháng 12 này, tương đương 25-28,5 triệu đồng. Trước đó vào tháng 11, Honda Việt Nam đã giảm giá niêm yết cho mẫu xe này từ 40-60 triệu đồng, đưa mức giá của City từ 499-569 triệu. Theo báo cáo bán hàng của VAMA, trong 11 tháng đầu năm, đã có tất cả 10.068 chiếc City được bàn giao tới khách hàng Việt, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Hoàng Hiệp (ghi)