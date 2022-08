Cuộc đua của những nhóm nhạc nữ đình đám Hàn Quốc

So với phong cách trước đây, các cô gái thậm chí còn để lại ấn tượng mạnh mẽ hơn. Lần này, nhóm đi theo hướng táo bạo và tương lai, khi các thành viên mặc trang phục sang trọng với những chi tiết trang trí cầu kỳ.

IVE đã tiết lộ danh sách ca khúc và các bức ảnh cá nhân cho sự trở lại vào tháng 8 với album thứ ba After Like.



IVE cũng trở lại vào tháng 8. Ảnh: Ivestarship.

TWICE

Phá bỏ "lời nguyền bảy năm" thường thấy trong làng giải trí Hàn Quốc, TWICE trở lại với mini album thứ 11 Between 1 & 2 vào ngày 26/8.

Chỉ mất chín tháng để TWICE trình làng album mới kể từ Formula of Love: O + T = , đây được coi là khoảng thời gian khá ngắn so với những lần trở lại của các nhóm nhạc nữ khác.

Bên cạnh đó, TWICE cũng đăng thời gian biểu cho Between 1 & 2 để người hâm mộ dễ theo dõi.



TWICE kỷ niệm 7 năm thành lập, vượt qua "lời nguyền 7 năm" của Kpop. Ảnh: Grid.

Theo Zing