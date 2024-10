Cuộc đua bầu cử Mỹ đẩy bitcoin về ngưỡng 70.000 USD

Bitcoin lại lập đỉnh khi giá đồng tiền điện tử phổ biến nhất thế giới đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 70.000 USD/bitcoin kể từ tháng Sáu, sau nhiều tháng chật vật tìm hướng đi. Giới giao dịch hiện đặt câu hỏi: liệu đồng tiền này có đạt mức cao kỷ lục mới trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ? Đồng tiền điện tử Bitcoin. Ảnh: Getty Images/ TTXVN Dữ liệu từ sàn giao dịch tiền điện tử CoinGecko cho thấy đồng tiền điện tử có giá trị vốn hóa cao nhất thế giới đã tăng 3% trong ngày 28/10 và chạm ngưỡng 70.100 USD. Không chỉ bitcoin tăng giá, Ethereum - đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới cũng tăng vọt và hiện ở mức 2.566 USD. Đà tăng diễn ra khi các nhà đầu tư quay trở lại với các quỹ ETF bitcoin mới được phê duyệt. ETF mở đường cho các nhà đầu tư tổ chức, những người trước đây vẫn tỏ ra thận trọng đối với các loại tài sản này, quản lý mức độ tiếp xúc với tiền điện tử. Trong tháng này, các nhà đầu tư đã rót hàng tỷ USD vào các công cụ đầu tư mới sau thời gian tạm lắng đầu năm. Các sản phẩm này cực kỳ phổ biến, thu hút được hơn 20 tỷ USD trong năm nay. Quỹ iShares Bitcoin Trust của tập đoàn tài chính BlackRock là sản phẩm thành công nhất trong số 10 quỹ ETF được phê duyệt tính đến nay. Hồi tháng 3/2024, bitcoin đã đạt mức cao kỷ lục 73.737 USD chỉ hai tháng sau khi quỹ ETF bitcoin được Mỹ chính thức phê duyệt. Tài sản này sau đó gặp khó khăn do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và chính sách lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khó đoán định. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương này đã quyết định cắt giảm lãi suất vào tháng trước và khiến các nhà đầu tư lại hứng thú với các tài sản rủi ro như bitcoin. Các khoản đầu tư như vậy hoạt động tốt hơn trong môi trường lãi suất thấp vì chi phí vay sẽ rẻ hơn. Sự chú ý của giới đầu tư tiền điện tử hiện đang dồn vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Sự kiện này từ lâu đã ảnh hưởng đến thị trường tài chính và thị trường tiền điện tử cũng không ngoại lệ - giá tiền điện tử có xu hướng phản ứng dựa trên tâm lý nhà đầu tư đối với chính sách của nhà lãnh đạo tương lai. Ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump công khai ủng hộ tiền điện tử. Thậm chí, đồng bitcoin thường được gọi là “Trump trade” (chỉ các giao dịch tài chính dựa trên dự báo tác động chính sách của ông Trump) do lập trường ủng hộ tiền điện tử của ứng cử viên này. Ngược lại, ứng cử viên đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris, đã cam kết thiết lập một khuôn khổ pháp lý rõ ràng cho thị trường tiền điện tử. Điều này đánh dấu sự thay đổi so với cách tiếp cận thắt chặt kiểm soát dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden. Quan điểm khác nhau của các ứng cử viên khiến quy định về tiền điện tử trở thành vấn đề quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Ông Edul Patel, Giám đốc điều hành (CEO) của công ty môi giới đầu tư tài sản số Mudrex lưu ý rằng đề xuất của ông Trump về việc biến bitcoin thành tài sản dự trữ chiến lược và định vị Mỹ là trung tâm tiền điện tử toàn cầu đã khơi dậy sự nhiệt tình đáng kể của thị trường, góp phần đẩy giá bitcoin lên cao. Bà Kamala Harris cũng đã công bố kế hoạch đưa ra quy định thân thiện với tiền điện tử. Theo ông Patel, tuy chưa rõ kết quả cuối cùng ra sao, nhưng hai đảng đều sẽ mang đến một số tin tốt cho thị trường ở Mỹ và thế giới. Trong lịch sử, tháng 10 thường là tháng tăng trưởng mạnh mẽ của bitcoin với mức tăng trung bình 21% trong thập kỷ qua. Ông Vikram Subburaj, CEO của nền tảng giao dịch tiền điện tử Giottus Crypto Platform dự đoán bitcoin có thể đạt gần mức cao kỷ lục 73.000 USD trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay.