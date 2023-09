Cuộc đời nhà khoa học mang 'án oan' ăn cắp ý tưởng, đối thủ của Issac Newton

Nhưng ông vẫn e dè về một số khía cạnh của khoa học hiện đại. Những e ngại đó đưa ông trở lại với Plato, Aristotle và Công giáo. Do đó, có lẽ hữu ích nhất khi xem tư tưởng của Leibniz như một phản ứng trước hai nhóm đối thủ hiện đại: một bên là Descartes, một bên là Hobbes và Spinoza.

Thứ hai, nếu bản chất vật chất chỉ là chiếm dụng không gian, bản chất của các vật thể không có nguồn hoạt động. Các vật thể sẽ chỉ tương tác và va chạm dựa trên định luật vật lí và không thể tự nó hành động được.

Hobbes và Spinoza, bất chấp những khác biệt riêng trong tư tưởng của họ, đã có một số luận điểm phản đối và gây phiền hà mà Leibniz (và những người cùng thời với ông) coi là mối đe dọa to lớn: chủ nghĩa duy vật, vô thần và tất yếu luận.

Có lẽ mối bận tâm lớn nhất của Leibniz chính là tư tưởng tất yếu luận của Hobbesian và Spinoza. Vì vậy, ông đã tìm cách phát triển một lý thuyết cho phép tồn tại sự tự hành động và tính ngẫu nhiên để bảo vệ sự tự do của con người. Do vậy, đối với Leibniz, Chúa đã tự do chọn lựa cho chúng ta một thế giới tốt nhất từ vô số thế giới có thể có.

Leibniz đã có nhiều đóng góp đáng kể đến nhiều lĩnh vực khác nhau, đi từ Triết học đến Toán học và nhiều ngành khác. Việc kiên trì theo đuổi sự hài hòa, tinh thần tự do và cái tốt của ông vẫn luôn là kim chỉ nam định hình tư tưởng chúng ta hiện nay. Các câu nói nổi tiếng của Leibniz 1. Ai chưa nếm trái đắng sẽ không nhận được quả ngọt 2. Mọi thứ tồn tại đều nhờ lý trí 3. Tình yêu là tìm thấy niềm vui trong hạnh phúc của người khác 4. Đức hạnh là thói quen hành động theo sự khôn ngoan 5. Hãy lấy những gì bạn cần thiết, làm những gì bạn nên làm, bạn sẽ có được những gì bạn muốn 6. Hãy khiến tôi làm chủ giáo dục và tôi sẽ thay đổi thế giới 7. Ai không hành động thì không tồn tại

(Nguồn: Vietnamnet)