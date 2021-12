Cuộc đời người đẹp chuyển giới huyền thoại của Anh Quốc

Your browser does not support the audio element.

Ngày thân thế bị lộ, người đẹp phải chịu bốn cái tát của người dưng

Năm 1961, sau khi trải qua phẫu thuật chuyển giới, bà April Ashley bắt đầu cuộc đời của một người phụ nữ (Ảnh: Daily Mail).

Người mẫu Anh April Ashley vừa qua đời vào cuối tháng 12 này ở tuổi 86. Bà là người mẫu chuyển giới đi tiên phong trong nền công nghiệp thời trang tại Anh. Năm 1961, sau khi trải qua phẫu thuật chuyển giới, bà bắt đầu cuộc đời của một người phụ nữ và theo đuổi công việc người mẫu, nhưng một tờ tin tức đã kể câu chuyện cuộc đời của bà mà không hề nhận được sự cho phép.

Trước đó, bà April Ashley chưa công khai câu chuyện cuộc đời mình. Sau đó, bà Ashley đã phải sống những tháng ngày khủng hoảng bởi quan niệm đương thời vẫn chưa có được sự nhìn nhận cởi mở, đúng đắn trước vấn đề giới tính.

Sau những ngày trốn trong nhà, sau cùng, bà Ashley quyết định đối diện với vấn đề, bà trang điểm, mặc đẹp và đi xuống phố để xem những người xung quanh giờ đây ứng xử với bà như thế nào.

"Ngày hôm ấy, tôi bị tát tới... bốn lần. Đó là khoảnh khắc sững sờ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi xuống phố, một người phụ nữ ăn vận trang nhã bước thẳng về phía tôi, bà ta bước tới trước mặt tôi và tát tôi rất mạnh bốn lần, tới mức những vết hằn vẫn còn lại trên gương mặt tôi sau đó một lúc lâu. Bà ta không nói gì cả, tát xong thì bỏ đi", bà Ashley từng kể lại như vậy lúc sinh thời.

Thực tế, cả cuộc đời mình, bà Ashley đã phải đối diện với những bất công, nhưng bà quyết tâm sống mạnh mẽ, bà không bao giờ có ý định bỏ đi để sống một cuộc sống mới ở một nơi nào đó mà người ta không biết bà là ai.