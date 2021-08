Cuộc đổi ngôi quyền lực ở showbiz Trung Quốc

Thực lực vượt trội, đời tư sạch, khán giả đánh giá tích cực, Thiên Tỉ được các nhãn hàng săn đón. Theo Sohu, anh dẫn đầu bảng xếp hạng giá trị thương mại của nghệ sĩ Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2021.

Tháng 6 vừa qua, ca sĩ 21 tuổi cùng với V nhóm BST là hai nghệ sĩ châu Á duy nhất có mặt trong You vs. People Your Age - danh sách những cá nhân thành công nhất trên thế giới tính theo độ tuổi.

"Dịch Dương Thiên Tỉ khác với số đông nghệ sĩ trẻ trong showbiz. Anh đánh bóng tên tuổi của mình nhờ vào tài năng, thành tựu nghệ thuật chỉn chu ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình, thay vì sa ngã vào chiêu trò thị phi", South China Morning Post nhận xét.

Xếp sau Dịch Dương Thiên Tỉ là Vương Nhất Bác. Anh vụt sáng nhờ thành công của tác phẩm Trần Tình Lệnh.

Thời gian qua, nam ca sĩ phát triển mạnh mảng diễn xuất, đạt được danh hiệu Nam diễn viên được yêu thích nhất tại Lễ trao giải Kim Ưng 2020 (một trong ba giải phim truyền hình uy tín nhất của Trung Quốc).

Sohu đánh giá Vương Nhất Bác là nam nghệ sĩ đa tài thế hệ mới vừa có khả năng vũ đạo tốt, biểu diễn đẹp mắt, lại có biết diễn xuất. Ngoài ra, anh còn được các nhãn hàng tin tưởng với khả năng thúc đẩy doanh thu.

Theo Sina, giá cho một chữ ký làm người đại diện của sao trẻ là hơn 26 triệu NDT. Anh hiện nắm trong tay 30 hợp đồng với các thương hiệu. Hiện, Vương Nhất Bác là giám khảo cuộc thi Street Dance of China mùa 4.

Ba nghệ sĩ trẻ khác vào danh sách là Dương Tử (29 tuổi, đứng thứ 8), Vương Tuấn Khải (22 tuổi, xếp thứ 9) và Vương Gia Nhĩ (27 tuổi, đứng thứ 10).

Trong đó, Dương Tử là tiểu hoa đán 9X có diễn xuất được đánh giá tốt. Trong nửa cuối năm 2021, cô có 3 phim truyền hình chờ lên sóng.

Các vị trí còn lại trong danh sách thuộc về Giả Linh, Dương Mịch, Châu Kiệt Luân, Trương Nghệ Hưng, Triệu Lệ Dĩnh.



Vương Nhất Bác đứng vị trí thứ 2 trong danh sách Nghệ sĩ nổi tiếng nhất giới giải trí 2021.