Cuộc đời Lê Công Tuấn Anh là một chuỗi cô đơn do trầm cảm kéo dài

Lê Công sinh ngày 2/2/1967, mất ngày 17/10/1996 khi chưa tròn 30 tuổi. Sự ra đi của anh được xác định do uống nhiều thuốc sốt rét trong tình trạng say khướt.

Tái khám nghiệm hiện trường khi đó cơ quan chức năng thu thêm một số vỉ thuốc đã uống hết, hoặc đang uống dở, một số lá thư của người hâm mộ Lê Công Tuấn Anh vương vãi trên nền nhà.

Nhưng đáng chú ý nhất là một tấm bìa cứng có chữ viết của Lê Công Tuấn Anh: "Phúc, điện thoại cho Minh Anh số… Cái bao xốp trắng đưa cho Minh Anh giùm anh nhé. Nói với Minh Anh tao yêu Minh Anh nhiều lắm". Cạnh đó là một tấm ảnh của người mẫu Minh Anh ở mặt sau Lê Công Tuấn Anh viết: "Anh yêu em nhất trên đời".

Trong cuốn nhật ký của Lê Công Tuấn Anh (loại sổ tay công tác dày 200 trang bìa cứng) đã ghi vào trang đề ngày 15/10/1996 những dòng gần như trăn trối như sau: "…Nếu không đi đến được hôn nhân anh sẽ chết… Bao nhiêu thư từ của khán giả để hết vào quan tài. Còn 3 triệu đồng và đầu máy video bán đi để lấy tiền làm đám tang. Một số khác như tivi, cassette, dây chuyền thì cho một số người thân. Còn chiếc Phonelink có số trùng với ngày sinh của Minh Anh thì tặng lại Minh Anh làm kỷ niệm…".

Cuối trang nhật ký Lê Công Tuấn Anh còn viết thêm: "Rất hạnh phúc và thanh thản ra đi…".

Anh ra đi ở tuổi còn rất trẻ nhưng đã kịp để lại dấu ấn đậm nét cho điện ảnh. Ngoài vai Quang "Đông ki sốt" trong phim "Vị đắng tình yêu", Lê Công Tuấn Anh còn ghi ấn tượng ở một số vai diễn khác như: Vòng hoa Champey, Chuyện tình hồ than thở, Anh chỉ có mình em, Xác chết trên cao nguyên, Em còn nhớ hay em đã quên, Sao phượng còn buồn, Tình ngỡ đã phôi pha, Trong vòng tay chờ đợi, Vĩnh biệt Cali, Tuổi thơ dữ dội, Giọt đắng tình say, Cô thủ môn tội nghiệp,…

Anh cũng nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá trong sự nghiệp diễn xuất của mình, nhưng đáng chú ý là: hai giải thưởng kép "nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại liên hoan phim Việt Nam lần thứ 10 vào năm 1993. Ngoài ra anh từng ba năm liên tiếp nhận giải Mai vàng - diễn viên được yêu thích nhất vào các năm 1993, 1994 và 1995.

Bên lĩnh vực sân khấu, Lê Công Tuấn Anh cũng đã đoạt Huy chương vàng tại Hội diễn sân khấu toàn quốc đợt 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 1995 với vai Sỏi trong vở kịch "Bước qua lời nguyền".