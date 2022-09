Cuộc đời kỳ lạ của ‘người tù thế kỷ’ Huỳnh Văn Nén

Lần lượt đứa con út qua đời vì bệnh; cha ruột ở quê Cà Mau ra đi vì tuổi cao sức yếu, gia đình vẫn không thể tìm kiếm được ông Nén để về chịu tang.

Và sự 'qua đời' của ông Nén cũng khá kỳ lạ.

Theo đó đầu giờ chiều 13/9, con trai thứ của ông Nén nhận điện thoại báo của Công an thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận thông báo ông Nén qua đời tại bệnh viện TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Phía công an địa phương hướng dẫn gia đình liên hệ với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bệnh viện Vũng Tàu để tìm hiểu thông tin, đưa thi thể ông về lo hậu sự.

Người thân, vợ con đã lần lượt có mặt tại Bệnh viện TP Vũng Tàu.

Gia đình biết được thông tin, ông Nén nhập viện lúc 7h sáng 13/9 và một giờ sau thì qua đời. Chuẩn đoán ban đầu là viêm gan, viên phổi nặng...

Gia đình còn biết được, công an địa phương tiếp nhận thông tin ông Nén qua đời là do một người phụ nữ dắt theo một cháu bé, tìm đến báo. Vì biết thông tin ông Nén thường trú tại thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tình Bình Thuận và gia đình đang ở đây nên công an đã liên hệ với địa phương để nhờ thông báo với gia đình.