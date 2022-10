Cuộc dịch chuyển của hơn 500 tấn vàng từ Tây sang Đông

Theo Jitti Tangsithpakdi, Chủ tịch Hiệp hội các nhà kinh doanh vàng Thái Lan, vàng ở nước này được giao dịch ở mức cao so với giá London do thiếu nguồn cung và đồng nội tệ yếu.

Philip Klapwijk, Giám đốc điều hành Công ty tư vấn Precious Metals Insights Ltd. có trụ sở tại Hồng Kông, cho biết, nhu cầu thường tăng lên khi giá giảm và có thể không có đủ số lượng vàng có sẵn, vì vậy phí bảo hiểm địa phương tăng lên.

Theo MKS PAMP, vàng ở Istanbul hoặc trên sàn giao dịch vàng Thượng Hải giao dịch ở mức phí bảo hiểm cao so với chuẩn London trong những tuần gần đây. Một dấu hiệu cho thấy việc mua vàng đang vượt khả năng nhập khẩu.

Ở Ấn Độ, bạc đang có ​​mức phí bảo hiểm khá cao. Mức chênh lệch gần đây đã tăng lên 1 USD, cao hơn gấp 3 so với mức thông thường, theo công ty tư vấn Metals Focus Ltd. Chirag Sheth, nhà tư vấn chính của công ty ở Mumbai cho biết, nhu cầu về bạc đang rất lớn. Chênh lệch giá so với thế giới có thể vẫn tăng trong mùa lễ hội Diwali.

Theo các nhà phân tích, phần lớn vàng cung cấp cho thị trường châu Á xuất phát từ các hầm do CME Group điều hành, công ty hỗ trợ thị trường kỳ hạn Comex ở New York.

Sau đợt tăng vọt hồi đầu đại dịch, các ngân hàng đã xây dựng kho dự trữ. Thời gian gần đây, vàng giao dịch ở mức thấp, lượng hàng tồn kho đang rút dần ra khỏi hầm để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Quá trình chuyển vàng chậm do các nhà đầu tư châu Á có xu hướng thích vàng thanh 1kg hơn các kích thước lớn. Để đáp ứng một giao dịch tiêu chuẩn gồm 25kg vàng, các bên bán phải nhận nhiều hợp đồng vàng tương lai trên sàn Comex. Vàng thỏi được lấy từ nhiều kho khác nhau.

Các nhà giao dịch cho biết đang phải đối mặt với khó khăn hậu cần, khiến phí bảo hiểm ở châu Á cao.