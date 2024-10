Cuộc chơi mới trên thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự điều chỉnh linh hoạt từ các chủ đầu tư khi nỗ lực hoàn tất việc tái cấu trúc, khẩn trương hoàn thiện pháp lý các dự án, tích cực triển khai khởi động các dự án mới, đa dạng hóa hoạt động M&A, mở rộng thị trường... Chỉ Hà Nội tăng trưởng Theo báo cáo Nghiên cứu thị trường bất động sản quý III năm 2024 của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (Dat Xanh Services - FERI), thị trường bất động sản ghi nhận nguồn cung sụt giảm do các chủ đầu tư hạn chế ra hàng thời gian tháng Ngâu. Ngoài ra, việc điều chỉnh các điều kiện nhằm đáp ứng quy định theo các bộ luật mới cũng có tác động đến kế hoạch ra hàng của các chủ đầu tư. Theo đó, tổng nguồn cung sơ cấp giảm 17% so với quý trước. Chỉ có thị trường căn hộ tại Hà Nội đang chứng kiến sự tăng trưởng 13% trong quý III/2024, đạt khoảng 10.580 sản phẩm. Tỷ lệ hấp thụ cũng tăng mạnh, đạt trung bình 50 - 55%. Căn hộ hạng B và A+ ghi nhận mức tăng giá cao nhất, lên tới 20 - 35% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, TPHCM và các tỉnh lân cận có xu hướng ngược lại, khi nguồn cung mới giảm 25% so với quý trước, đạt khoảng 3.540 sản phẩm. Tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 30 - 35%. Tại TPHCM, căn hộ hạng A có mức tăng giá mạnh nhất, đạt 15 - 20% so với cùng kỳ năm trước. Ông Lưu Quang Tiến - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (Dat Xanh Services - FERI) nhận định: “Với đà tăng trưởng tích cực của thị trường, dự báo đã đến lúc các nhà đầu tư và người mua nhà cân nhắc cơ hội đầu tư vào thị trường căn hộ Hà Nội và TPHCM cũng như các đô thị vệ tinh”. Ông Tiến cũng cho rằng, các bộ luật quan trọng như Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Đất đai 2024 có hiệu lực đã tạo ra bối cảnh, cuộc chơi và thị trường cùng những kỳ vọng mới. Các bên đều đã có những nhịp điều chỉnh và tham gia thị trường với tâm thế mới, hành động mới. Điều này giúp thị trường bất động sản trong 9 tháng đầu năm nay có những chuyển biến tích cực. Cụ thể, số lượng doanh nghiệp bất động sản quay lại hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2024 đã tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2023, cho thấy niềm tin vào sự phục hồi của thị trường bất động sản đang ngày càng gia tăng. Số doanh nghiệp thành lập mới cũng ghi nhận 3.446 công ty, minh chứng cho sự hấp dẫn và tiềm năng phát triển của thị trường. Quy mô vốn bình quân trên mỗi doanh nghiệp thành lập mới đã tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2023. Điều này cho thấy các doanh nghiệp thành lập mới có sự đầu tư tài chính nhiều hơn vào lĩnh vực bất động sản, khẳng định sự lạc quan vào tương lai của thị trường. Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp bất động sản, số lao động trong lĩnh vực bất động sản cũng tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2023, cho thấy các doanh nghiệp cũng đang tiếp tục mở rộng quy mô nhân sự bên cạnh việc gia tăng nguồn vốn. “Các chỉ số tăng trưởng về số lượng doanh nghiệp, quy mô vốn và nhân sự trong 9 tháng đầu năm nay đều cho thấy thị trường bất động sản đang có những chuyển biến theo hướng tích cực. Niềm tin của các nhà đầu tư và doanh nghiệp vào thị trường bất động sản đang dần được khôi phục, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định hơn trong thời gian tới”, ông Tiến nói. Khởi động cuộc chơi mới Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (Dat Xanh Services - FERI), thị trường bất động sản đang chứng kiến sự điều chỉnh linh hoạt từ phía các chủ đầu tư. Các chủ đầu tư nỗ lực hoàn tất việc tái cấu trúc, khẩn trương hoàn thiện pháp lý các dự án, tích cực triển khai khởi động các dự án mới, đa dạng hóa hoạt động M&A, mở rộng thị trường, chuẩn bị nguồn lực tài chính và tập trung hoàn thiện pháp lý dự án, sẵn sàng nguồn cung mới ra thị trường. Ông Lưu Quang Tiến cho biết, đây là giai đoạn chạy đà cho nhịp kinh doanh mới diễn ra sôi động. Trong Quý III/2024, cả nước có 4 dự án khởi công, 22 dự án kick-off và 18 sự kiện mở bán, đánh dấu một giai đoạn ấm áp hơn của thị trường bất động sản. “Sau khi hoàn tất tái cấu trúc, các chủ đầu tư đã tích cực triển khai những dự án mới nhằm tận dụng nhịp thị trường đang có dấu hiệu cải thiện. Đồng thời, khẩn trương chuẩn bị, hoàn thiện các điều kiện kinh doanh để phù hợp với các luật mới song song với việc đẩy nhanh công tác hoàn thiện pháp lý cho các quỹ đất đang có sẵn”, ông Tiến cho hay. Hiện tại, các chủ đầu tư tranh thủ tận dụng các nguồn lực, hợp tác cùng nhau để săn các quỹ đất lớn trước khi bảng giá đất mới có hiệu lực, có thể sẽ làm tăng chi phí phát triển dự án. Sự tham gia của nhiều bên, đặc biệt là các quỹ, các chủ đầu tư nước ngoài góp phần làm cho thị trường M&A ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn. Tương tự, ông Võ Hồng Thắng - Phó tổng Giám đốc DKRA Group cũng cho rằng, thị trường bất động sản đã có sự hồi phục nhất định. Trong quý III/2024, 18.000 sản phẩm đã được đưa ra thị trường. Sản lượng tiêu thụ tăng đáng kể ở phân khúc nhà ở vừa túi tiền, với căn hộ tại TPHCM có giá dưới 60 triệu đồng/m2. Thị trường căn hộ thứ cấp cũng sôi động với các dự án chung cư đã bàn giao, giá giao dịch tăng từ 5 - 9% so với cùng kỳ năm trước. Theo ông Thắng, trong thời gian tới, với điều kiện kinh tế vĩ mô tích cực hơn, lãi suất cho vay hấp dẫn (chỉ 6 - 6,5%/năm), thị trường có kỳ vọng phục hồi tốt hơn. Thị trường bất động sản dự kiến sẽ tiếp tục đà hồi phục từ cuối năm 2023, đặc biệt là ở phân khúc căn hộ và nhà ở vừa túi tiền. Đất nền tại các khu vực có đầy đủ tiện ích, pháp lý rõ ràng và đất thổ cư vẫn sẽ là điểm sáng, thúc đẩy nguồn cung tăng trong quý III. Tuy nhiên, để chuyển sang một chu kỳ phát triển tích cực hơn, tâm lý nhà đầu tư là yếu tố then chốt. Dự báo giữa cuối năm 2025, TPHCM và các tỉnh lân cận sẽ bước vào một chu kỳ phát triển mới với kỳ vọng tăng trưởng bền vững và sôi động hơn. Duy Quang