Cuộc chiến thương mại điện tử: Tốc độ giao hàng hay giải pháp kho vận?

Ông Nelson Wu chia sẻ về kinh nghiệm tìm kiếm nhà kho cho Best Inc. tại Việt Nam: “Khi mới đến Việt Nam cách đây 4 năm, tôi nhận thấy nguồn cung kho vận rất hạn chế. Tôi đã dành nhiều tháng để tìm kiếm các kho hàng phù hợp trên toàn quốc cả miền Bắc (Hà Nội) và miền Nam (TP.HCM), nhưng kết quả chỉ có các kho hậu cần truyền thống.

Sau đó, tôi đã thảo luận với một số nhà phát triển bất động sản về nhà kho được xây dựng theo nhu cầu, tiêu chuẩn của Best Inc. Tuy nhiên bất ngờ là tất cả các đối tác đều từ chối, vì loại hình này sẽ rất khó để họ cho thuê lại khi chúng tôi không còn nhu cầu thuê từ họ nữa. May mắn thay, chúng tôi đã gặp và hợp tác cùng Công ty Cổ phần và Phát triển Công nghiệp BW cùng phát triển nhà kho tự động đầu tiên của Best Inc. tại Việt Nam”.