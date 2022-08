Cuộc chiến PGA Tour và LIV Golf: Tiger Woods định hướng tương lai

"TGL là bước phát triển tiếp theo trong môn golf chuyên nghiệp, và tôi cam kết giúp định hướng giải đấu trong tương lai", Tiger Woods lên tiếng khi các bên xác nhận sự ra đời của giải đấu. "Việc áp dụng công nghệ để tạo ra môi trường độc đáo này mang lại cho chúng tôi khả năng đưa môn thể thao của mình vào khung giờ vàng một cách nhất quán".

Woods giải thích: "Tất cả chúng ta đều biết cảm giác như thế nào khi ở trong một sân vận động bóng đá hoặc bóng rổ, nơi bạn có thể xem từng trận đấu, theo dõi từng phút hành động diễn ra trước mắt. Đó là điều không thể có trong môn golf truyền thống. Một khía cạnh của TGL sẽ tạo nên sự khác biệt và thu hút một thế hệ người hâm mộ mới".

"TGL, bắt nguồn từ truyền thống các trận đấu golf, đang thực hiện bước đi hướng tới một tương lai thể thao điện tử ngày càng được thúc đẩy bởi công nghệ", Rory McIlroy, nhà quảng bá vĩ đại khác của giải đấu, tiếp lời Woods. "TGL sẽ được so sánh với việc ngồi thưởng thức một trận đấu NBA (Giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ)".

PGA Tour gắn kết ngôi sao

TGL không phải là điểm nhấn duy nhất của golf thế giới. Trước đó, Jay Monahan công bố chi tiết danh sách đầy đủ các tính năng mới được đưa vào áp dụng từ mùa giải sau.

Điều quan trọng nhất trong số đó là những người golfer hàng đầu sẽ có nghĩa vụ thi đấu tối thiểu 20 sự kiện mỗi mùa giải. Những ngôi sao PGA đã đồng ý về 12 sự kiện trong năm 2023 (trước mắt, 8 sự kiện đã được xác định: 3 vòng thuộc FedEx Cup, Sentry Tournament of Champions, Genesis Invitational, Arnold Palmer Invitational, WGC-Dell Match Play và Memorial), cộng thêm 4 major (The Masters, PGA Championship, U.S. Open và The Open Championship) và The Players Championship.

Đối với lịch trình ban đầu 17 giải đấu, các golfer có nghĩa vụ phải tham gia ít nhất 20 cuộc tranh tài thuộc PGA Tour. 3 giải khác chưa được lựa chọn. Tất cả có một điểm chung: hầu bao tối thiểu 20 triệu USD (ngoại trừ Sentry Tournament, có quỹ thưởng 15 triệu USD).